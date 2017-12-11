Уникальный для России центр помощи на 500 животных строит рядом с Зеленоградом фонд помощи бездомным животным «Ника». В 2014 году для приюта приобрели участок на Пятницком шоссе, а идет строительство, а часть приюта уже заселена. Но сбор пожертвований не прекращается — вложено пока около половины необходимых средств.
Новые идеи для будущего приюта привезла менеджер фонда Виктория Краснова, изучив опыт немецких коллег по развитию волонтерства и продвижению социальных гражданских инициатив в составе делегации столичных некоммерческих организаций. В числе прочего, она посетила крупнейшие в Европе Берлинский приют для животных и рассказала Zelenograd.ru, как собирается применить новый опыт в развитии зеленоградского проекта.
— Какие методики и процессы, о которых вы получили знания на этой стажировке, кажутся вам наиболее перспективными в работе в наших условиях? Как вы собираетесь их реализовать?
— В рамках стажировки удалось установить контакты с некоммерческими организациями Берлина и познакомиться с их работой. Например, мы посетили организацию SchutzengelWerk («Дом ангела-хранителя») — она помогает трудным подросткам и детям из неблагополучных семей в образовании, социализации и культурном развитии. Одним из проектов психологической разгрузки детей является работа с животными-терапевтами. В наших условиях это перспективное направление, мы планируем развивать его на базе Центра «Мокрый нос», представляя площадку для занятий с собаками-терапевтами, а также развивая направление иппотерапии — реабилитации посредством лечебной верховой езды.
Также в Берлине удалось посетить местный приют для животных, самый крупный в Европе. В приюте содержатся 1400 животных, а работает по нашим меркам огромная команда — 160 человек: санитары, администраторы, врачи, кинологи, зоопсихологи, фандрайзеры и другие. В день на поддержание функционирования такого большого приюта и оплаты труда сотрудников требуется около 12 тысяч евро. Мне было интересно, каким образом организации удаётся собирать такое большое количество средств, учитывая, что государством приют не финансируется.
Например, у некоммерческих организаций Берлина есть необычная для нас практика — возможность оставить завещание на передачу своего наследства в фонд. Чаще всего этот способ используют люди, не имеющие близких родственников, и чьё наследие в соответствии с законом, полностью переходило бы в общественную казну.
Активно развиты сборы через интернет — популярные блогеры и медийные личности проводят трансляции на YouTube и Twitch со сбором средств в организации. Очень развито направление с установкой ящиков для сбора пожертвований и корзин для сбора помощи малоимущим, детям, животным.
Также хочется отметить, что пожертвования, перечисленные в благотворительные организации в Германии, списываются с налогов.
Интересные идеи для фандрайзинговых кампаний у нас уже появились, осталось только их воплотить.
— Что показалось самым интересным, необычным за эти пять дней?
— Интересный проект — карточка волонтера, которая выдается волонтерам Бранденбурга и даёт право на скидки в музеи, театры, зоопарки и другие места партнерской программы, которых около тысячи, если волонтер наработает больше 200 часов в год, а один раз в месяц проходят выборы волонтера месяца. Это своеобразный метод стимулирования социальной активности граждан, в России подобного нет. У нас есть волонтерская книжка, которая служит в основном для учета добровольческой работы и дает льготы, например, при поступлении в вуз.
— Как именно полученный опыт может повлиять на строительство приюта в Зеленограде? Еще было бы интересно узнать поподробнее о текущем состоянии дел в этом направлении.
Посетив приют Берлина, мы в очередной раз убедились, что движемся в верном направлении — Центр «Мокрый нос» будет очень похож на то, что мы видим в европейских странах. До конца года из приюта переедет в первый блок Центра часть собак, это будут старички и гладкошерстные особи — им сложнее всего пережить зиму в уличных вольерах.
Также в декабре наш фонд запустит заключительный сбор на 10 миллионов рублей на краудфандинговой площадке planeta.ru, который позволит достроить основные сооружения и запустить работу Центра. В общей сложности благодаря краудфандингу удалось собрать около 15 миллионов рублей, общая стоимость проекта — 41 миллион. Вложено за два года 20 миллионов. Часть вложенных средств — накопления Фонда, финансовые средства попечителей и учредителей.
Сейчас мы думаем над тем, чтобы включить в инфраструктуру «Мокрого носа» зал для реабилитации животных. Подобный проект есть в приюте Берлина и представляет собой помещение с различными тренажерами, помогающими собакам и кошкам восстановить функциональность после различных травм.
— Есть ли у вас дальнейшие планы по сотрудничеству с некоммерческими организациями Москвы?
— За время стажировки в Берлине мы намного лучше изучили области работы других некоммерческих организаций Москвы и уже наметили планы по сотрудничеству. Например, уже 23 декабря в Парке Горького пройдёт «Школа первой помощи детям» — это курсы для родителей от аттестованных спасателей России, инструкторов первой помощи, организованные Общероссийским центром поддержки материнства и безопасного детства «Мария мама», где мы представим работу фонда и расскажем о том, что собаки тоже могут быть защитниками дома и семьи, оберегать детей и быть надежным другом. А найти себе питомца можно в приюте для животных!
Подробнее о работе фонда «Ника» — на сайте fond-nika.ru.
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