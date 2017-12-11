Например, у некоммерческих организаций Берлина есть необычная для нас практика — возможность оставить завещание на передачу своего наследства в фонд. Чаще всего этот способ используют люди, не имеющие близких родственников, и чьё наследие в соответствии с законом, полностью переходило бы в общественную казну.

Активно развиты сборы через интернет — популярные блогеры и медийные личности проводят трансляции на YouTube и Twitch со сбором средств в организации. Очень развито направление с установкой ящиков для сбора пожертвований и корзин для сбора помощи малоимущим, детям, животным.

Также хочется отметить, что пожертвования, перечисленные в благотворительные организации в Германии, списываются с налогов.

Интересные идеи для фандрайзинговых кампаний у нас уже появились, осталось только их воплотить.



— Что показалось самым интересным, необычным за эти пять дней?



— Интересный проект — карточка волонтера, которая выдается волонтерам Бранденбурга и даёт право на скидки в музеи, театры, зоопарки и другие места партнерской программы, которых около тысячи, если волонтер наработает больше 200 часов в год, а один раз в месяц проходят выборы волонтера месяца. Это своеобразный метод стимулирования социальной активности граждан, в России подобного нет. У нас есть волонтерская книжка, которая служит в основном для учета добровольческой работы и дает льготы, например, при поступлении в вуз.



— Как именно полученный опыт может повлиять на строительство приюта в Зеленограде? Еще было бы интересно узнать поподробнее о текущем состоянии дел в этом направлении.



Посетив приют Берлина, мы в очередной раз убедились, что движемся в верном направлении — Центр «Мокрый нос» будет очень похож на то, что мы видим в европейских странах. До конца года из приюта переедет в первый блок Центра часть собак, это будут старички и гладкошерстные особи — им сложнее всего пережить зиму в уличных вольерах.