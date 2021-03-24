Большинство жителей против

Инициативная группа собрала подписи — против регбийного стадиона высказались жители более 60% квартир корпусов 518-521, непосредственно прилагающих к стадиону. Но их мнение и все эти предложения были просто проигнорированы.

Глава управы района Савелки Андрей Макшанцев встретился с представителями инициативно, выслушал их требования, но не стал ничего предпринимать. Он занял позицию, будто бы он здесь ни при чем и даже не смог (а может быть не захотел) организовать встречу представителей инициативной группы с заказчиками строительства стадиона. Возможно, он как-то лично заинтересован в том, чтобы сделать хуже жизнь людей на его территории — иначе невозможно объяснить его бездействие.

Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов знает о проблеме, но он сам — соучредитель городской федерации регби, а строительство этого стадиона — одно из его предвыборных обещаний. Возможно, корпоративные отношения с друзьями-регбистами значат для него больше, чем комфортная жизнь сотен его избирателей.

Многие жители в подписных листах вспоминали также заброшенный стадион «Элион», расположенный всего в пятистах метрах — там ни машины, ни шум никому не помешают. Это городская собственность, но 14 лет назад на основании распоряжения префекта земельный участок сдан в аренду частникам для «эксплуатации спортивно-оздоровительного комплекса стадиона», как объекта физической культуры и спорта. Но на деле при этих арендаторах стадион только ещё больше обветшал и превратился в руины, там погиб человек, придавленный незакрепленными воротами, но арендатору всё сходит с рук. Возможно, это какие-то не простые арендаторы, ведь нет никаких видимых рациональных причин продлевать эту аренду, которая не приносит ни городу, ни людям никакой выгоды.