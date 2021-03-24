Полтора года назад в управе Савелки жителям корпусов 518-521, рассказали о планах сделать вместо заброшенного регбийного поля стадион с трибунами и тренировочным полем. Прямо на собрании жители категорически отвергли эти планы, затем собрали сотни подписей с замечаниями, встречались с главой управы, объясняли проблему депутату, но всё безуспешно — эпидемия лишь на год задержала эти планы. Когда начинаешь разбираться, почему логичные требования людей игнорируют, складывается ощущение, что у каждого человека, принимающего решения по этому вопросу, есть свой личный интерес.
Из заброшенного регбийного поля возле корпуса 521 собираются сделать по сути стадион: поставить трибуны, раздевалки, сделать ещё одно тренировочное поле с навесом. Это означает: десятки машин, приезжающих на стадион (где для них нет парковок) и шум от зрителей на трибунах. От ближайшего дома до стадиона — меньше ста метров.
Жители не против ремонта и обустройства самого поля, но категорически против превращения его в стадион с массовым посещением.
Они предлагали убрать из проекта трибуны, убрать из проекта дополнительного крытое тренировочное поле, сделав вместо него парковку, а навес сделать над стадионом в дворе корпусов 518-521, которое расположено в двухстах метрах от регбийного поля (этот двор будут благоустраивать одновременно, заказчик у этих работ один).
Инициативная группа собрала подписи — против регбийного стадиона высказались жители более 60% квартир корпусов 518-521, непосредственно прилагающих к стадиону. Но их мнение и все эти предложения были просто проигнорированы.
Глава управы района Савелки Андрей Макшанцев встретился с представителями инициативно, выслушал их требования, но не стал ничего предпринимать. Он занял позицию, будто бы он здесь ни при чем и даже не смог (а может быть не захотел) организовать встречу представителей инициативной группы с заказчиками строительства стадиона. Возможно, он как-то лично заинтересован в том, чтобы сделать хуже жизнь людей на его территории — иначе невозможно объяснить его бездействие.
Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов знает о проблеме, но он сам — соучредитель городской федерации регби, а строительство этого стадиона — одно из его предвыборных обещаний. Возможно, корпоративные отношения с друзьями-регбистами значат для него больше, чем комфортная жизнь сотен его избирателей.
Многие жители в подписных листах вспоминали также заброшенный стадион «Элион», расположенный всего в пятистах метрах — там ни машины, ни шум никому не помешают. Это городская собственность, но 14 лет назад на основании распоряжения префекта земельный участок сдан в аренду частникам для «эксплуатации спортивно-оздоровительного комплекса стадиона», как объекта физической культуры и спорта. Но на деле при этих арендаторах стадион только ещё больше обветшал и превратился в руины, там погиб человек, придавленный незакрепленными воротами, но арендатору всё сходит с рук. Возможно, это какие-то не простые арендаторы, ведь нет никаких видимых рациональных причин продлевать эту аренду, которая не приносит ни городу, ни людям никакой выгоды.
Жители продолжают требовать от мэрии остановить процесс реконструкции стадиона, отменить все закупки, связанные с этим объектом и начать согласительные процедуры с инициативной группой.
Сбор подписей также продолжается — для этого заполните эту форму:
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Эти все застройки ведь происходят не стихийно в отдельно взятых дворах - вот, наверное, и не волнуются управы и пр.