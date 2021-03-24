2
Большинство жителей высказались против строительства регбийного стадиона рядом с их двором. Но всем наплевать: от управы до депутата. Кажется, у каждого есть личный интерес игнорировать мнения людей 24.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Полтора года назад в управе Савелки жителям корпусов 518-521, рассказали о планах сделать вместо заброшенного регбийного поля стадион с трибунами и тренировочным полем. Прямо на собрании жители категорически отвергли эти планы, затем собрали сотни подписей с замечаниями, встречались с главой управы, объясняли проблему депутату, но всё безуспешно — эпидемия лишь на год задержала эти планы. Когда начинаешь разбираться, почему логичные требования людей игнорируют, складывается ощущение, что у каждого человека, принимающего решения по этому вопросу, есть свой личный интерес.

Что не так с регбийным стадионом

Из заброшенного регбийного поля возле корпуса 521 собираются сделать по сути стадион: поставить трибуны, раздевалки, сделать ещё одно тренировочное поле с навесом. Это означает: десятки машин, приезжающих на стадион (где для них нет парковок) и шум от зрителей на трибунах. От ближайшего дома до стадиона — меньше ста метров.

Жители не против ремонта и обустройства самого поля, но категорически против превращения его в стадион с массовым посещением.

Они предлагали убрать из проекта трибуны, убрать из проекта дополнительного крытое тренировочное поле, сделав вместо него парковку, а навес сделать над стадионом в дворе корпусов 518-521, которое расположено в двухстах метрах от регбийного поля (этот двор будут благоустраивать одновременно, заказчик у этих работ один).

Читайте также
Подробнее: жители 5-го микрорайона требуют отменить строительство регбийного стадиона. Они защищают право на спокойную жизнь в своем дворе
Большинство жителей против

Инициативная группа собрала подписи — против регбийного стадиона высказались жители более 60% квартир корпусов 518-521, непосредственно прилагающих к стадиону. Но их мнение и все эти предложения были просто проигнорированы.

Глава управы района Савелки Андрей Макшанцев встретился с представителями инициативно, выслушал их требования, но не стал ничего предпринимать. Он занял позицию, будто бы он здесь ни при чем и даже не смог (а может быть не захотел) организовать встречу представителей инициативной группы с заказчиками строительства стадиона. Возможно, он как-то лично заинтересован в том, чтобы сделать хуже жизнь людей на его территории — иначе невозможно объяснить его бездействие.

Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов знает о проблеме, но он сам — соучредитель городской федерации регби, а строительство этого стадиона — одно из его предвыборных обещаний. Возможно, корпоративные отношения с друзьями-регбистами значат для него больше, чем комфортная жизнь сотен его избирателей.

Многие жители в подписных листах вспоминали также заброшенный стадион «Элион», расположенный всего в пятистах метрах — там ни машины, ни шум никому не помешают. Это городская собственность, но 14 лет назад на основании распоряжения префекта земельный участок сдан в аренду частникам для «эксплуатации спортивно-оздоровительного комплекса стадиона», как объекта физической культуры и спорта. Но на деле при этих арендаторах стадион только ещё больше обветшал и превратился в руины, там погиб человек, придавленный незакрепленными воротами, но арендатору всё сходит с рук. Возможно, это какие-то не простые арендаторы, ведь нет никаких видимых рациональных причин продлевать эту аренду, которая не приносит ни городу, ни людям никакой выгоды.

Что дальше

Жители продолжают требовать от мэрии остановить процесс реконструкции стадиона, отменить все закупки, связанные с этим объектом и начать согласительные процедуры с инициативной группой.

Сбор подписей также продолжается — для этого заполните эту форму:

Подписывайтесь на новости 5-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
строительство, микрорайон 5, регби, спортивные площадки, стадион
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
Kill Digit
1 час назад
Надо идти в суд, а то ведь сроки истекут (если уже не истекли) и суд вынесет решение: "...нарушения были, но истёк срок исковой давности, объект построен, а значит ни чего изменить нельзя..."
A T
14 минут назад
Ну недовольство жителей то по одному поводу, то по другому - вообще закономерное следствие тенденции впихивания как можно большего числа объектов в сложившиеся районы вместе с уплотнением населения. Сколько бы отдельные личности или группы не нудели по соцсетям про нытиков, для которых делают хорошо, а они морды воротят (а вот в регионах вообще не делают и пр. - жричтодали классическое).
Эти все застройки ведь происходят не стихийно в отдельно взятых дворах - вот, наверное, и не волнуются управы и пр.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Бульвар в глубине 11-го микрорайона ждет масштабное благоустройство. Началась разработка концепции Новости
«Сады лишними не бывают». Два года длится ремонт в детском саду 9 микрорайона — сроки окончания неизвестны Истории
Большинство жителей высказались против строительства регбийного стадиона рядом с их двором. Но всем наплевать: от управы до депутата. Кажется, у каждого есть личный интерес игнорировать мнения людей Истории
На станции Крюково начались работы по реконструкции: разбирают палатки, со стороны «старого» города будут сносить платформу и убирать кассы Новости
Бизнес-центр «Серебряный кит» на улице Гоголя — что внутри? Партнерский материал
Все старшеклассники Зеленограда получили от нашего депутата в Госдуме буклеты с информацией о поступлении. Это за полгода до очередных выборов Новости
Как тротуар для пешеходов превратился в дорогу для машин. Непродуманное строительство в 3-м микрорайоне привело к транспортному коллапсу Истории
Жители нового ЖК на Кутузовском шоссе просят сделать у них остановку автобуса 400 Т. Сейчас их дети ходят в школу по проезжей части Истории
Симфоническая сказка «Черная курица» — 11 апреля в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Номера маршрутов некоторых автобусов превратились в нечитаемое светящееся пятно Новости
Электросчетчики бесплатно заменят до конца года в 220 домах. Вот адреса и график работ Новости
Большой игровой фестиваль — 27 и 28 марта в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Пятерых человек спасли из дыма во время пожара в 15-м микрорайоне Новости
Автосервис бесплатно поможет водителям, попавшим в беду на дороге: заправят, прикурят, вытащат, отбуксируют, откроют дверь и заменят колесо Новости
Из мусоропровода в доме 20-го микрорайона два часа доставали ковер. Его засунули туда жильцы Новости
Розыгрыш билетов на спектакль «Женитьба Бальзаминова». Клуб друзей Зеленоград.ру и театр «Ведогонь» приглашают Новости
Голубятню «с петухами» в 9 микрорайоне перенесут подальше от стройки. Хотели снести, но за неё вступились жители Новости
Планы по сплошной санитарной вырубке рядом с Зеленоградом проверит Рослесхоз. При этом поиск подрядчика на эти работы уже дважды проваливался — никто не пришёл Новости
Жительница второго микрорайона создала петицию за пересмотр планов его застройки и замену онлайн обсуждения очным Новости
«Если все клиники откажут, животное усыпят или выбросят». Что не так с законопроектом о запрете подрезать кошкам когти, который единогласно приняла Мосгордума Истории
Мэрия задним числом провела общественные обсуждение строительства уже построенного цеха на зеленоградских очистных сооружениях Новости
Эко-гастроном «Три морковки» открылся на Заводской улице недалеко от станции Крюково. Смотрите ассортимент и цены Истории
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру