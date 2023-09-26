Жилой комплекс комфорт-класса «Андреевка Life» строится на Георгиевском шоссе, рядом с большим лесным массивом, буквально в 500 метрах от Зеленограда. Цены на квартиры здесь весьма доступные, и при этом уровень комфорта ничуть не уступает столичному. Рассказываем об этом проекте подробно.
ЖК «Андреевка LIFE» сочетает в себе преимущества тихого района Подмосковья и при этом позволяет сохранять высокий ритм жизни. В пяти минутах ходьбы от жилого комплекса расположена вся необходимая городская инфраструктура: супермаркеты, школы, поликлиника, детские сады, спорткомплекс, досуговые детские учреждения, рестораны и кафе.
Один из важных аспектов современной жизни — уровень транспортной доступности. До остановок городских автобусов от ЖК «Андреевка LIFE» можно дойти пешком. Кстати, проектом заранее предусмотрено устройство пешеходного тротуара от ЖК до остановок общественного транспорта. До станции МЦД Крюково можно добраться на автобусе за 10-15 минут. В перспективе планируется реорганизация движения на пересечении улицы Андреевка, Георгиевского шоссе и Георгиевского проспекта, что позволит увеличить пропускную способность перекрестка. Неоспоримым преимуществом жилого комплекса является удобный выезд на Пятницкое шоссе и в сторону Зеленограда.
Строительство комплекса ведёт ООО «Специализированный застройщик «КапиталИнвест», входящий в группу компаний «СтройИнновация» с главным офисом в Красноярске. ГК «СтройИнновация» основана в 2015 году и за прошедшее время зарекомендовала себя как надёжный федеральный застройщик, успешно реализовав проекты в Москве, Иркутске, Красноярске. Один из красноярских проектов, ЖК «Пушкин», стал финалистом престижной премии Urban Awards в номинации «Лучший строящийся ЖК комфорт-класса в СФО». В Москве ГК «Стройинновация» строит уже второй дом по государственной программе реновации жилищного фонда. А уже совсем скоро компания планирует начать строительство нового жилого комплекса «Зеленоград Ривьера», расположенного во 2-м микрорайоне Зеленограда.
Один из стандартов работы ГК «СтройИнновация» — опережение сроков строительства без потери качества. Многие проекты сдаются на 1-1,5 года раньше даты, заявленной в проектной декларации! За динамикой стройки ЖК «Андреевка LIFE» можно следить на официальном сайте проекта, здесь ежемесячно публикуют фотоотчёты со стройплощадки.
ЖК «Андреевка Life» — это 8 домов комфорт-класса с яркими фасадами, уютные дворы и, конечно, широкий выбор квартир различных площадей и планировок.
На территории будут расположены безопасные игровые площадки, зоны воркаута и беседки в эко стиле — всё для разнообразного отдыха и досуга жильцов.
Первая очередь комплекса состоит из 5 корпусов на 850 квартир и многоуровневого наземного паркинга.
В большинстве корпусов предусмотрены кладовые помещения.
Также здесь появится детский сад на 150 мест, что обязательно оценят семьи с детьми и те, кто только планирует прибавление в семействе.
Завершить строительство первой очереди планируется в середине 2025 года, ключи покупателям передадут до конца декабря 2025-го. Вторая очередь будет включать в себя ещё три корпуса. Старт её строительства и открытие продаж намечены на 2024 год.
Дизайнерские входные группы — ещё один стандарт работы ГК «СтройИнновация». ЖК «Андреевка Life» не станет исключением: парадные здесь будут просторными светлыми и стильными. Все дома будут оборудованы современными скоростными и бесшумными лифтами. Повышенная энергоэффективность домов обеспечена за счет увеличенной толщины стен внешнего контура каждой секции.
Все квартиры сдаются с отделкой «white box», это идеальное решение для тех, кто хочет сэкономить время и деньги на ремонте своей квартиры! Стены и перегородки будут выровнены и оштукатурены, на полах — ровная стяжка. Кроме этого, будет выполнена разводка электрического кабеля, смонтированы выключатели, розетки и радиаторы отопления. Все балконы и лоджии имеют панорамное остекление, что обеспечивает максимум света в квартирах.
Площадь квартир варьируется от 28 до 73 квадратных метров, а многообразие планировочных решений классической и европланировки позволяет покупателям выбрать вариант, полностью удовлетворяющий его потребности. Но если покупателю необходима квартира большей площади, есть возможность объединения нескольких квартир.
Строительство комплекса ведётся согласно 214-ФЗ «О долевом строительстве», а денежные средства покупателей размещаются на специальных счетах эскроу и поступают на расчетный счет застройщика только после сдачи дома. Стоит отметить, что проектное финансирование проекта получено в ПАО Сбербанк России.
Застройщик сотрудничает по ипотечным программам со всеми ведущими банками и предлагает разные варианты расчета.
ЖК «Андреевка Life» — это симбиоз удобного расположения, хорошей экологии и интересной архитектуры. Это прекрасное место для тех, кто ценит единение с природой и в то же время не хочет терять ритм города.
Офис продаж находится непосредственно на стройплощадке на Георгиевском шоссе и работает ежедневно с 9:00 до 21:00.
Телефон: 8-499-645-54-53.
Сайт: https://andreevka.life
*Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Капиталинвест». Проектная декларация на наш.дом.рф