Свежий воздух, комфорт и удачное расположение

ЖК «Андреевка LIFE» сочетает в себе преимущества тихого района Подмосковья и при этом позволяет сохранять высокий ритм жизни. В пяти минутах ходьбы от жилого комплекса расположена вся необходимая городская инфраструктура: супермаркеты, школы, поликлиника, детские сады, спорткомплекс, досуговые детские учреждения, рестораны и кафе.

Один из важных аспектов современной жизни — уровень транспортной доступности. До остановок городских автобусов от ЖК «Андреевка LIFE» можно дойти пешком. Кстати, проектом заранее предусмотрено устройство пешеходного тротуара от ЖК до остановок общественного транспорта. До станции МЦД Крюково можно добраться на автобусе за 10-15 минут. В перспективе планируется реорганизация движения на пересечении улицы Андреевка, Георгиевского шоссе и Георгиевского проспекта, что позволит увеличить пропускную способность перекрестка. Неоспоримым преимуществом жилого комплекса является удобный выезд на Пятницкое шоссе и в сторону Зеленограда.