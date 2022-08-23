Алёне Стуловой из Зеленограда с диагнозом ДЦП собирают средства на реабилитацию 23.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Алёне Стуловой из Зеленограда 1 сентября исполнится 12 лет. Алёна — особенный от рождения ребенок, ошибка врачей изменила всю жизнь её семьи. Но несмотря на все диагнозы (ДЦП, спастический тетрапарез) и прогнозы врачей, Алёна живёт полной жизнью, учится в школе, перешла в пятый класс.

Девочка очень любит море, обожает своих братьев и всегда улыбается. Жизнь Алёны очень насыщенная — она любит путешествовать, кататься на мотоцикле, любит экстрим и вместе с семьёй никогда не сидит на месте.

Как любому особенному ребенку, Алёне необходимы регулярная реабилитация — специализированный массаж, лечебная физкультура, а также особое питание и средства для ухода.

Фонд «Важные люди» (расположен в Голубом) помогает семье Алёны в сборе средств на эти нужды. Сумма сбора — 500 тысяч рублей. Отправит перевод с карты можно на сайте фонда. Другой способ помочь — отправить смс на номер 3434 с текстом ВАЖНЫЕ 500 — где 500 любая сумма от 1 до 15000 рублеи?. Также можно осуществить перевод на реквизиты: Сбербанк, р/с: 40701810540000000720, ИНН: 5044120150 БИК: 044525225, назначение платежа: Стулова Алёна.

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Метки:
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