Читатели «Зеленоград.ру» помогли фонду «Важные люди» собрать средства на реабилитацию Алёне Стуловой — 12-летней девочки из нашего города с диагнозом ДЦП. Средства собирали на расходные материалы, питание, курсы массажа и лечебной физкультуры.
Теперь Алёна сможет получить лечение — четыре курса за год:
- ЛФК (12 сеансов в каждом курсе): физическая терапия, адаптивная физическая культура, растяжка рук, ног, потому что они не выпрямляются больше до конца, выпрямление спины и шеи, расслабление подвздошной мышцы
- Массаж (14 сеансов в курсе): комплексное занятие по нормализации мышечного тонуса, миофасциальный релиз массаж, глубокоточечный массаж, разработка всех мышц
Алёна — особенный от рождения ребенок, ошибка врачей изменила всю жизнь её семьи. Но несмотря на все диагнозы (ДЦП, спастический тетрапарез) и прогнозы врачей, Алёна живёт полной жизнью, учится в школе, перешла в пятый класс. 1 сентября ученики более ста классов школ со всей России поддержали Алёну в рамках акции «Дети вместо цветов».
Пожелаем Алёне здоровья и благодарим каждого, кто принял участие в этом сборе!
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Читатели «Зеленоград.ру» помогли собрать средства на реабилитацию Алёне Стуловой — девочке из нашего города с диагнозом ДЦП Новости
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