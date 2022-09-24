Теперь Алёна сможет получить лечение — четыре курса за год:

ЛФК (12 сеансов в каждом курсе): физическая терапия, адаптивная физическая культура, растяжка рук, ног, потому что они не выпрямляются больше до конца, выпрямление спины и шеи, расслабление подвздошной мышцы

Массаж (14 сеансов в курсе): комплексное занятие по нормализации мышечного тонуса, миофасциальный релиз массаж, глубокоточечный массаж, разработка всех мышц

Алёна — особенный от рождения ребенок, ошибка врачей изменила всю жизнь её семьи. Но несмотря на все диагнозы (ДЦП, спастический тетрапарез) и прогнозы врачей, Алёна живёт полной жизнью, учится в школе, перешла в пятый класс. 1 сентября ученики более ста классов школ со всей России поддержали Алёну в рамках акции «Дети вместо цветов».

Пожелаем Алёне здоровья и благодарим каждого, кто принял участие в этом сборе!