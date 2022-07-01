Что нужно для поступления

Все преподаватели НМСТ являются практикующими разработчиками современных электронных систем, что в свою очередь говорит о значимости теоретической подготовки в Институте. Согласитесь, о каком разработчике может идти речь, если он не владеет физикой и математикой? НМСТ — один из немногих Институтов в МИЭТе, который не добавил вариантов к списку возможных для выбора дисциплин. То есть кроме русского и математики абитуриент НМСТ должен на хорошие баллы сдать физику, которая здесь является царицей всех наук.

«На первых курсах физике уделяется особое внимание, причём в классическом варианте, где есть разделы „оптика“, „механика“, „динамика“, „квантовая физика“, — отмечает Сергей Гершунин. — Это нужно для того, чтобы при углублении в специальность, где подробно рассматриваются физические основы микро- и наноэлектроники, была полностью ясна терминология — специальный язык квантовой механики с фокусом на полупроводниковые приборы, компонентную базу, процессы легирования, эпитаксиального наращивания и так далее. Чтобы этот ракурс понять, знания основ физики должны быть изначально очень хорошими».

Проходные баллы на направление «Конструирование и технология электронных средств» в течение трёх последних лет варьировались от 184 до 213. А вот платную форму обучения может попробовать любой желающий, набравший минимальные баллы: в НМСТ количество внебюджетных мест не ограничено.