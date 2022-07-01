В начале грядущего учебного года институт нано- и микросистемной техники (НМСТ) МИЭТа отметит своё пятилетие. Он был создан 1 сентября 2017 года на базе кафедры микроэлектроники, ее научных подразделений и кафедры технической механики. Ключевым отличием Института стало большое количество собственных, оснащённых оборудованием и программным обеспечением мирового уровня, учебно-научных центров и лабораторий. Эти центры и лаборатории дают возможности для исследований, разработки и изготовления экспериментальных и опытных образцов современных электронных средств: от различных чувствительных элементов сенсоров, оптоэлектроники и фотоники до инерциальных, навигационных микросистем, модулей микроэлектронного оборудования и роботизированных систем.
Направление подготовки, которое реализует Институт НМСТ, называется «Конструирование и технология электронных средств». В этом году на него выделено 52 бюджетных места, семь из которых — на целевое обучение. Подробнее о поступлении в рамках целевого приёма можно прочитать здесь. По сути, заключив договор с предприятием, бюджетное место в Институте НМСТ можно получить уже с гарантированным трудоустройством. Причём предприятия, имеющие договоренности с вузом, занимают привлекательные позиции на рынке: три места зарезервированы для будущих сотрудников предприятий «Роскосмоса» и четыре — для абитуриентов, заключивших договор с предприятиями Минпромторга России. По ссылкам можно посмотреть актуальное количество мест и минимальные баллы.
Если же абитуриент не попал на целевое обучение или просто хочет расширить варианты выбора компаний для будущего трудоустройства, в Институте НМСТ выбор возможностей прохождения практики, которая начинается уже с третьего курса, очень велик. В процессе обучения студенты работают в учебно-научном центре проектирования «Mentor Graphics — МИЭТ», научно-исследовательской лаборатории «Нано-микроэлектромеханические системы» и «Волоконная и интегральная оптика», а также в студенческом конструкторском бюро «Робототехника».
К моменту получения диплома более 87% выпускников бакавриата (в магистратуре данный показатель составляет 100%) уже, как правило, трудоустроены по специальности: работают разработчиками, конструкторами МЭМС и микросистем, электронных приборов и роботизированных устройств, схемотехниками, топологами, технологами на производстве печатных плат, программистами микроконтроллеров в компаниях, среди которых НПП «ОПТЭКС», АО «НИИМЭ», АО «ЗНТЦ», АО «Ангстрем», ФГУП «СКБ «РАДЭЛ», ООО «Лаборатория микроприборов», АО «Завод «Компонент», АО НПЦ «ЭЛВИС», АО «НТЦ ЭЛИНС», АО «ПКК Миландр», АО «Микрон» и другие.
«Многие из моих одногруппников были распределены на самые разные предприятия ещё на третьем курсе бакалавриата в рамках практики. Там они продолжают работать и по сей день, — рассказывает магистрант Института НМСТ Сергей Гершунин. — Я же на данный момент работаю в АО «НИИ «Субмикрон», где занимаюсь ровно тем, чему учился: разрабатываю электронные устройства на основе печатных плат для бортовой аппаратуры, провожу теоретические и экспериментальные исследования, оформляю конструкторскую документацию».
Все преподаватели НМСТ являются практикующими разработчиками современных электронных систем, что в свою очередь говорит о значимости теоретической подготовки в Институте. Согласитесь, о каком разработчике может идти речь, если он не владеет физикой и математикой? НМСТ — один из немногих Институтов в МИЭТе, который не добавил вариантов к списку возможных для выбора дисциплин. То есть кроме русского и математики абитуриент НМСТ должен на хорошие баллы сдать физику, которая здесь является царицей всех наук.
«На первых курсах физике уделяется особое внимание, причём в классическом варианте, где есть разделы „оптика“, „механика“, „динамика“, „квантовая физика“, — отмечает Сергей Гершунин. — Это нужно для того, чтобы при углублении в специальность, где подробно рассматриваются физические основы микро- и наноэлектроники, была полностью ясна терминология — специальный язык квантовой механики с фокусом на полупроводниковые приборы, компонентную базу, процессы легирования, эпитаксиального наращивания и так далее. Чтобы этот ракурс понять, знания основ физики должны быть изначально очень хорошими».
Проходные баллы на направление «Конструирование и технология электронных средств» в течение трёх последних лет варьировались от 184 до 213. А вот платную форму обучения может попробовать любой желающий, набравший минимальные баллы: в НМСТ количество внебюджетных мест не ограничено.
Интерес к проектной деятельности и науке возможно сполна реализовать в магистратуре НМСТ, поступив на магистерскую программу «Комплексное проектирование микросистем средствами Mentor Graphics». В основе этой стадии обучения лежат передовые технологии и решения в области проектирования микросистем на кристалле и систем в корпусе компании Siemens EDA (Mentor Graphics) или программа «Проектирование технических систем средствами 3-D моделирования», которая готовит специалистов в области электронного машиностроения. «Я еще в 11 классе знал, что буду поступать в магистратуру, — продолжает Сергей. — Всегда хотел заниматься микроэлектроникой, изучать микромир, и когда я увидел, что Mentor Graphics является логическим продолжением бакалавриата, не раздумывал. Это мощнейшая система по проектированию печатных плат и различных микросистем. Первый год обучения у меня уже позади, и я ни на секунду не пожалел».
Директор Института НМСТ, доктор технических наук, профессор Сергей Петрович Тимошенков в одном из интервью Zelenograd.ru сказал: «Я всегда пытаюсь донести до своих студентов мысль, что любую работу нужно делать добросовестно». Пожалуй, эта цитата хорошо иллюстрирует концепцию Института. Сергей Гершунин, который уже готовит свой проект магистерской работы и нацелен поступать на будущий год в аспирантуру, напоминает абитуриентам, что добросовестно нужно относиться и к выбору будущей специальности. «Выбирайте род занятий по своим интересам, а не по советам друзей и родственников. Тогда вы никогда не разочаруетесь в себе и в профессии. В НМСТ занимаются микроэлектронными технологиями, создают микроприборы, микроэлектромеханические системы… Современные электронные устройства — это про НМСТ. И если эта отрасль вам близка, и вы чувствуете в себе желание добиться в ней успехов, приходите сюда и не сомневайтесь в своём выборе».
Приёмная кампания 2022 в России стартовала 20 июня. Подать документы в бакалавриат МИЭТ на бюджетную форму обучения нужно не позднее 10 июля (для поступающих по внутренним вступительным испытаниям) и не позднее 25 июля (для поступающих по результатам ЕГЭ). Для высокобалльников, показавших отличные результаты на ЕГЭ, МИЭТ предусматривает стипендию в размере 50000 рублей за первый семестр. Приём документов на контрактную форму обучения продлится до 13 сентября.