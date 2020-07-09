— Сергей Петрович, вы были студентом МИЭТа в 70-х. Кто из ваших нынешних коллег в то время был вместе с вами? Какими вы помните их и себя?

— Я со второго курса стал работать на кафедре физико-химических основ технологии микроэлектроники, которую возглавлял профессор Юрий Дмитриевич Чистяков. Он, кстати, впоследствии стал лауреатом государственной премии СССР и в своё время заложил основы многих технологических процессов микроэлектроники. На нашем факультете работали многие талантливые учёные, специалисты и выдающиеся личности, такие, как: профессор Валентина Захаровна Петрова — заведующая кафедрой Общей химии; профессор Василий Михайлович Глазов — заведующий кафедрой Физической химии, профессор Евгений Борисович Соколов — заведующий кафедрой специальных материалов микроэлектроники, его мы называли лучшим деканом всех времён. Результаты их научных работ и работ коллективов, возглавляемых ими, широко известны мировой науке, включены в фундаментальные справочники, энциклопедии, актуальны и в настоящее время.

Благодаря многим талантливым инженерам и учёным, с которыми мы работали ещё студентами, развивались новые перспективные научные направления. Например, работы в области волоконно-оптических систем В.А. Ганьшина, Ю.Н. Коркишко, В.А. Фёдорова позволили им защитить диссертации, стать профессорами, а также создать успешное предприятие «Оптолинк», которое поставляет продукцию для многих заказчиков в различные страны мира.

Наличие ума, достающегося обычно от природы и от родителей; трудолюбия, возникающего чаще всего от правильного воспитания; примера и подражания в упорстве великим учёным — даёт всегда хороший результат. А присутствие знаний, закладываемых в школе и университете, постоянное самообразование — составляющие успеха, таланта, и, может, даже гениальности. Вот вам совет: если чего-то не хватает до гениальности — накапливайте знания и усиливайте трудолюбие: успех обязательно придёт!

— Совет на все времена. И ведь не так прост, как кажется…

— Очень непрост. Но попробовать стоит.

— Сейчас вы являетесь директором весьма успешного Института нано- и микросистемной техники. Чем там занимаются, какие есть направления подготовки?

— У нас хорошие образовательные программы и очень перспективные научные направления, востребованные промышленностью и необходимые человеку. Наше направление подготовки студентов «Конструирование и технология электронных средств» даёт фундаментальную теоретическую и практическую подготовку в области разработки и конструирования электроники и технологических процессов. Направление позволяет получить профессии, востребованные в России и за рубежом, развить творческий потенциал и сделать успешную карьеру. Профили подготовки соответствуют тенденциям развития техники на ближайшие десятилетия — индустрии Интернета вещей, робототехники, беспилотных транспортных средств. Профиль «Изделия микросистемной техники» даёт более углубленные знания в области создания датчиков и систем на их основе. Они являются составной частью большинства современных устройств, от смартфонов до автомобилей. По профилю «Роботизированные устройства и системы» студенты специализируются в области проектирования робототехники и мехатроники.