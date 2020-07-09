Перед тем как вы начнёте читать интервью с Сергеем Петровичем Тимошенковым — доктором технических наук, профессором, директором Института нано- и микросистемной техники НИУ МИЭТ, лауреатом премии Правительства России, — мы попросим вас вспомнить имена нескольких людей, которых вы можете назвать гениями. Наш вариант — допустим, Ломоносов, Пушкин и Перельман. Никто не будет спорить, что они гении? Надеемся, нет. А теперь быстро пробежимся по их биографиям. Было ли у наших гениев время думать о собственной гениальности? Наверное, если оно и было, то вряд ли его было много: ведь прямо сейчас мы восхищаемся результатами их гениального труда. А труд, как известно, сильно отвлекает от праздных мыслей.
Трудолюбивый человек, считает профессор Тимошенков, обладает беспредельными возможностями для достижения результата. А если присутствует интеллект, талант, незаурядные знания, упорство, трудолюбие, тогда можно приблизиться к плеяде выдающихся и даже гениальных деятелей. Эти мысли Сергей Петрович всё время стремится донести до своих студентов. Тот, кто усваивает этот урок, извлекает из него максимальную пользу.
О достижениях своих студентов, об Институте нано- и микросистемной техники и, конечно, о трудолюбии — наше сегодняшнее интервью.
— Сергей Петрович, вы были студентом МИЭТа в 70-х. Кто из ваших нынешних коллег в то время был вместе с вами? Какими вы помните их и себя?
— Я со второго курса стал работать на кафедре физико-химических основ технологии микроэлектроники, которую возглавлял профессор Юрий Дмитриевич Чистяков. Он, кстати, впоследствии стал лауреатом государственной премии СССР и в своё время заложил основы многих технологических процессов микроэлектроники. На нашем факультете работали многие талантливые учёные, специалисты и выдающиеся личности, такие, как: профессор Валентина Захаровна Петрова — заведующая кафедрой Общей химии; профессор Василий Михайлович Глазов — заведующий кафедрой Физической химии, профессор Евгений Борисович Соколов — заведующий кафедрой специальных материалов микроэлектроники, его мы называли лучшим деканом всех времён. Результаты их научных работ и работ коллективов, возглавляемых ими, широко известны мировой науке, включены в фундаментальные справочники, энциклопедии, актуальны и в настоящее время.
Благодаря многим талантливым инженерам и учёным, с которыми мы работали ещё студентами, развивались новые перспективные научные направления. Например, работы в области волоконно-оптических систем В.А. Ганьшина, Ю.Н. Коркишко, В.А. Фёдорова позволили им защитить диссертации, стать профессорами, а также создать успешное предприятие «Оптолинк», которое поставляет продукцию для многих заказчиков в различные страны мира.
Наличие ума, достающегося обычно от природы и от родителей; трудолюбия, возникающего чаще всего от правильного воспитания; примера и подражания в упорстве великим учёным — даёт всегда хороший результат. А присутствие знаний, закладываемых в школе и университете, постоянное самообразование — составляющие успеха, таланта, и, может, даже гениальности. Вот вам совет: если чего-то не хватает до гениальности — накапливайте знания и усиливайте трудолюбие: успех обязательно придёт!
— Совет на все времена. И ведь не так прост, как кажется…
— Очень непрост. Но попробовать стоит.
— Сейчас вы являетесь директором весьма успешного Института нано- и микросистемной техники. Чем там занимаются, какие есть направления подготовки?
— У нас хорошие образовательные программы и очень перспективные научные направления, востребованные промышленностью и необходимые человеку. Наше направление подготовки студентов «Конструирование и технология электронных средств» даёт фундаментальную теоретическую и практическую подготовку в области разработки и конструирования электроники и технологических процессов. Направление позволяет получить профессии, востребованные в России и за рубежом, развить творческий потенциал и сделать успешную карьеру. Профили подготовки соответствуют тенденциям развития техники на ближайшие десятилетия — индустрии Интернета вещей, робототехники, беспилотных транспортных средств. Профиль «Изделия микросистемной техники» даёт более углубленные знания в области создания датчиков и систем на их основе. Они являются составной частью большинства современных устройств, от смартфонов до автомобилей. По профилю «Роботизированные устройства и системы» студенты специализируются в области проектирования робототехники и мехатроники.
— А какие приборы или технологии, созданные вашими учеными, вы бы особо отметили?
— До меня заведующим кафедрой «Микроэлектроника» был профессор Леонид Александрович Коледов. В то время были созданы замечательные образовательные программы, опубликованы интересные монографии. Предшествующие специалисты и учёные очень хорошо потрудились, развивая микроэлектронику. Мне сложно объективно оценить сегодняшние заслуги моих коллег и своего подразделения, но многих, с кем я работаю, считаю очень-очень талантливыми, а в целом наш коллектив учёных и преподавателей — самый замечательный, работоспособный и очень хороший. Благодаря их труду мы разрабатываем и создаём компоненты инерциальных датчиковых систем, малогабаритные навигационные комплексы, микроакселерометры и микрогироскопы, различные микро-электромеханические системы (МЭМС), создаём новые микроэлектронные технологии, новые микроприборы — сенсоры и актюаторы для различных применений. Часть наших преподавателей и учёных успешно работают одновременно в других научных и производственных предприятиях, совмещая науку, производство, совершенствуют образовательный процесс и выбирают самых интересных студентов на свои предприятия.
Кроме того, коллективом нашего института создана добротная система подготовки специалистов. Наши образовательные программы (базовые и дополнительные) очень востребованы, и к нам приезжают учиться и повышать свою квалификацию со всех концов нашей страны. В общем, в своей сфере (образовательной, научной и производственной) мы весьма активны, значимы и неплохо продвинуты.
— Вы своих студентов как-то агитируете в пользу научной работы?
— Мы даём знания и знакомим со специалистами и предприятиями, предлагаем возможности и право выбора. Очень многое зависит от студента. Мотивация, в первую очередь, должна быть у него (бакалавра, магистра, аспиранта) как у молодого соискателя тех перспектив, которых он хочет достичь. Вот Ломоносов — наш знаменитый учёный, он откуда? Из Холмогор! Взял и прошёл пешком до своей цели и заслуженной славы, внёс огромный вклад в отечественную и мировую науку. И у каждого есть этот и многие другие примеры перед глазами. Не надо ждать, пока вас сагитируют к научной работе и посадят на бархатный стульчик за красивым столом. Надо самому начинать работать. Это и интересно, и приятно, и здорово, и перспективно!
— Как вы думаете, у современного студента больше возможностей для образования, чем у студента вашего поколения?
— В нашей стране с богатейшей историей, хорошим образовательным уровнем живёт очень талантливый народ, который всегда имел совершенно замечательные перспективы, в том числе в науке. У нас были тяжёлые времена, когда толком-то и накормить население не могли, были времена военные и были времена расцвета науки и производства, но почти никогда не было спокойного созерцания и беспроблемного ожидания. Но в какую бы ситуацию человек ни попадал, у него всё равно были возможности для образования. Главное — увидеть и реализовать эти возможности. Были времена, когда нам внушали мысль, что Россия — не лучшее место для научной работы. Сейчас происходит переосмысление этого периода, и многие из тех, кто тогда уезжал, приезжают обратно. В настоящее время возможностей очень много и сейчас хорошая благоприятная ситуация. Можно получать двойные дипломы (в том числе и от зарубежных университетов). Конечно же, появляются и новые сложности (например, связанные с коронавирусом. Но всё преодолимо, если целенаправленно и хорошо работать, особенно в хорошем коллективе.
— Что сегодня вдохновляет учёного?
— Многих любопытство, кого-то слава, кого-то — «спортивно-научный» интерес — сделать что-то лучше, чем уже есть. Это, кстати, одно из самых распространённых «вдохновений». Человек всегда стремится превзойти, «переплюнуть» своего соседа или свои предыдущие достижения. В моё время было достаточно просто с вдохновением, но возможностей было намного меньше. Сейчас — пожалуйста, программ для поддержки студентов и молодых учёных полно. Существует конкурс «Умник», стартапы всевозможные. Куда угодно можно поехать — в любую точку мира. Ты только делай хорошие работы и заявляй их на конференциях, семинарах и публикуй статьи в научных журналах. И тебя обязательно заметят и даже может профинансируют, только не с первого раза. Научная работа, может быть, не получится сразу гениальной, но она должна быть качественно выполнена, и тогда успех обязательно придёт.
— А гением тебя потом признают…
— Да, есть такая вероятность! Я всегда пытаюсь донести до своих студентов мысль, что любую работу нужно делать добросовестно! Вот, например, вам нужно сделать реферат или доклад. Когда вы его делаете, представляйте, что его будут читать (слушать) выдающиеся люди или очень большие начальники. Это ваш шанс — сделать хорошую работу, получить одобрение и открыть новые возможности, реализовать свои идеи, получить хорошую перспективную работу. Или наоборот: испортить впечатление о себе, всех студентах и учебном заведении.
У меня, например, один из экзаменов принимал заместитель министра электронной промышленности СССР Юрий Анатольевич Райнов (я о его должности тогда и не знал). И только потом понял, что это был реальный шанс показать себя. Сегодня студент на экзамене или при сдаче ВКР на комиссии может встретить руководителя предприятия или главного конструктора, или нескольких специалистов, которые приходят и специально выбирают незаурядных толковых молодых студентов для перспективных работ. Среди тех, кто вас слушает или смотрит ваши работы, может быть главный специалист, определяющий направление развития целого предприятия или отрасли. И для студента общение с такими людьми, даже на уровне простых экзаменационных вопросов, можно рассматривать как некоторую перспективу.
— Но вы же не хотите сказать, что хорошую работу могут найти только пятёрочники?
— Не хочу. И не говорю. Конечно, не только пятёрочники становятся гениальными и успешными, профессорами, академиками и руководителями крупных проектов и предприятий. Но многих людей замечают по неординарности мышления, трудолюбию, добросовестности, по скорости и качеству решения задач. При этом решение может быть очень спорным, но и к этому есть интерес. Мы выбираем себе помощников из тех, кто работает неформально. Вот, кстати, у меня была плеяда выпускников, которые сейчас работают в НПК «Технологический центр».
Великолепные ребята, с которыми мы до сих пор с огромным удовольствием общаемся. У них не у всех были пятёрки, но качественное решение многих задач всегда присутствовало. И сейчас они трудятся на уровне главных конструкторов и ведущих специалистов. Таких ребят всегда приятно рекомендовать куда-то и, используя свой ресурс, знакомить с руководителями и продвигать.
— Наверное, в этом тоже есть источник вдохновения? В последователях, в выпускниках?
— Отчасти да. Отрадно видеть, что человек с твоей помощью выбрал правильную дорогу. Мы ведь, определяя образовательное и научное направление, прокладываем в головах студентов своеобразный маршрут, который уже сами однажды проходили. Этот маршрут, конечно же, не самый оптимальный. Оптимальный — у каждого свой. А чтобы он появился, нужны знания, трудолюбие и умение ставить цели и добиваться их. Целенаправленный труд в правильном направлении с хорошими знаниями всегда даёт результаты: не всегда гениальные, но однозначно полезные.
Беседовала Ирина Доронина