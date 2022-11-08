Зеленоградская служба дезинсекции оказывает услуги по уничтожению тараканов и других насекомых в Зеленограде и Московской области.
Проводится профессиональная дезинсекция, на сделанную работу предоставляется гарантия.
Служба дезинсекции работает с разными типами помещений — от жилых домов до магазинов, офисов, складов, производственных цехов.
Стоимость обработки квартиры в Москве зависит от количества комнат, а иногда от её площади.
В работе используются только сертифицированные препараты, соответствующие всем нормам СанПиН, которые не наносят вреда людям и домашним животным.
Преимущества службы — квалифицированные специалисты, доступная стоимость услуг, безопасность, быстрый результат. Служба по дезинсекции тараканов в Зеленограде работает с гарантией и не завышает цены.
Для консультации и заказа:
- телефон 8-916-458-12-74
- почта dez.station.msk@gmail.com
- Вконтакте.