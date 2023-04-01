Строительство самых теплых и современных домов под Зеленоградом 01.04.2023 Реклама

Компания «ДачаЗел» открывает весенне-летний строительный сезон и приглашает посетить свою новую выставочную площадку загородных домов в КП «Алексеевские дачи» недалеко от Зеленограда.

Здесь вы сможете оценить качество выполненных работ и используемых материалов. Специалисты «ДачаЗел» помогут определиться с выбором технологии строительства и материалами отделки вашего будущего дома.

Вы сможете заказать строительство дома на вашем участке. Если же участка нет, «ДачаЗел» предложит его вам на выгодных условиях.

Или можно выбрать один из готовых домов в комплектации «под ключ» вместе с участком.

Для получения более подробной информации по месту нахождения участков, их площади, планировке, стоимости и условиях оформления ипотеки — обращайтесь к специалистам «ДачаЗел» любым удобным для вас способом по ссылке на taplink или приезжайте в офис компании в Зеленограде.

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О строительной компании «ДачаЗел»

Компания «ДачаЗел» уже более 20 лет занимается строительством дачных и загородных домов из различных материалов (каркас, профилированный брус, газобетон). Еще больше проектов смотрите на сайте dachazel.ru.

«ДачаЗел» приглашает посетить объекты, на которых сейчас ведется строительство, чтобы вы могли оценить качество работ и используемых материалов. Или посмотрите прямые трансляции со строящихся объектов в Инстаграме (запрещена в РФ), на каналах в Youtube и ТikTok.

Есть вопросы? Приезжайте в офис продаж в Зеленограде (корпус 2024). На стендах представлены варианты отделок, многослойная отделка стен в разрезе, примеры новых материалов, о которых вы, возможно, даже и не слышали.

Контакты

Офис продаж в Зеленограде

График работы

  • вторник-суббота: с 9:00 до 18:00
  • воскресенье: с 9:00 до 15:00
  • понедельник: выходной.

Площадки в интернете

  • Сайт
  • Видео-каналы «ДачаЗел» на Youtube и в ТikTok
  • Или свяжитесь со специалистами компании любым удобным для вас способом по ссылке на taplink.

Метки:
строительство, загородная недвижимость, ДачаЗел
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