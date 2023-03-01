Ипотека на строительство дома от 1% годовых 01.03.2023 Реклама

Строительство или покупка готового загородного дома с «ДачаЗел» стали еще проще и доступнее! Воспользуйтесь одной из нескольких выгодных индивидуальных ипотечных программ со сниженной процентной ставкой от 1% годовых.

Компания «ДачаЗел» вместе со своими партнерами предлагают:

1. Уже готовые дома с полной отделкой. Завозите мебель, технику и наслаждайтесь загородной жизнью на замечательном участке рядом с Зеленоградом!

2. Для тех, кто хочет реализовать свой дом мечты, специалисты компании составят индивидуальный проект с учетом всех ваших пожеланий и построят на свободных участках в кратчайшие сроки на самых выгодных условиях.

Для получения более подробной информации по месту нахождения участков, их площади, планировке, стоимости и условиях оформления ипотеки — обращайтесь к специалистам «ДачаЗел» любым удобным для вас способом по ссылке на taplink или приезжайте в офис компании в Зеленограде.

О строительной компании «ДачаЗел»

Компания «ДачаЗел» уже более 20 лет занимается строительством дачных и загородных домов из различных материалов (каркас, профилированный брус, газобетон). Еще больше проектов смотрите на сайте dachazel.ru.

«ДачаЗел» приглашает посетить объекты, на которых сейчас ведется строительство, чтобы вы могли оценить качество работ и используемых материалов. Или посмотрите прямые трансляции со строящихся объектов в Инстаграме (запрещена в РФ), на каналах в Youtube и ТikTok.

Есть вопросы? Приезжайте в офис продаж в Зеленограде (корпус 2024). На стендах представлены варианты отделок, многослойная отделка стен в разрезе, примеры новых материалов, о которых вы, возможно, даже и не слышали.

Контакты

Офис продаж в Зеленограде

График работы

  • вторник-суббота: с 9:00 до 18:00
  • воскресенье: с 9:00 до 15:00
  • понедельник: выходной.

Площадки в интернете

  • Сайт
  • Видео-каналы «ДачаЗел» на Youtube и в ТikTok
  • Или свяжитесь со специалистами компании любым удобным для вас способом по ссылке на taplink.

Метки:
строительство, загородная недвижимость, ДачаЗел
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Ипотека на строительство дома от 1% годовых Реклама
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