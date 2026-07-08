Мы решили приятно Вас удивить и запускаем супер предложение!



Аренда падел корта в будни по специальной цене!



С 7:00 до 13:00 — 2 000 руб/час

С 13:00 до 16:00 — 2 500 руб/час



Пакет на 10 часов аренды в будни с 7:00 до 16:00 -19 000 руб ! (Срок действия 30 дней!)



По всем вопросам бронирования и приобретения

https://t.me/tehnorockets_arena



Или по телефону: 8-903-139-39-37