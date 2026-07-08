Специальные цены на аренду падел-корта в будни 08.07.2026 Реклама ООО «АРЕНА ПЛЕЙ ТЕХНОПОЛИС-М» ИНН:7751370738 erid:2VtzqvhByDS

Мы решили приятно Вас удивить и запускаем супер предложение!

Аренда падел корта в будни по специальной цене!

С 7:00 до 13:00 — 2 000 руб/час
С 13:00 до 16:00 — 2 500 руб/час

Пакет на 10 часов аренды в будни с 7:00 до 16:00 -19 000 руб ! (Срок действия 30 дней!)

По всем вопросам бронирования и приобретения
https://t.me/tehnorockets_arena

Или по телефону: 8-903-139-39-37

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