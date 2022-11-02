Хочешь забить гол? Выйти на поле и играть в футбол? Теперь это возможно. Сообщество «Футбольные мамы» организует тренировки и турниры по всей России — для мам, любящих футбол!
Теперь и в Зеленограде, при поддержке московской федерации футбола и Мосгорспорта, появилась команда московского женского сообщества игроков в футбол Football mom. Реализуй свои желания — приходи, тренируйся, играй, стань частью дружной команды Football mom — zelenograd. Что нужно чтобы начать? Только желание!
Тренировки уже начались — мамы футболистов из детской футбольной школы Finish Sport и спортшколы № 112 «Спутник» тренируются по понедельникам и пятницам в манеже на Озерной аллее. Сейчас команда только набирается и начинает готовиться к турнирам в Москве и в Санкт-Петербурге. В Football mom будут рады новым игрокам — пробуйте, начинайте, играйте!
Адрес: улица Озерная аллея, 2.
Время тренировок:
- по понедельникам — в 19:00
- по пятницам — в 20:00.
Координатор: 8-926-451-47-30, Мария (звони, пиши).
Каждая тренировка — это не только победа над ленью, но и заряд эмоций и позитива, головные боли проходят, тонус в мышцы приходит! Мамы в форме! Мамы в футболе!
Еженедельно «Футбольные мамы» проводят розыгрыши подарков и призов.
В ближайший понедельник победители розыгрыша получат аэродиск и носки FOOTBALL MOM. А 10 ноября будет разыгран главный приз — мяч с автографами медийной команды 2DROTS (Эд, Кутуз, Богдан, Хул, Фрол, Талабко, Манна, Арчи, Белка,и другие). Заполняй анкету участника и выигрывай!
Адрес: улица Озерная аллея, 2
Координатор: 8-926-451-47-30, Мария (звони, пиши)
Сайт
ВКонтакте
Инстаграм*
Страница сообщества
Футбольные мамы-основатели:
Инстаграм*, ВКонтакте
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.