Сообщество «Футбольные мамы» организует тренировки и турниры по России — приглашают всех мам, любящих футбол 02.11.2022 Реклама

Хочешь забить гол? Выйти на поле и играть в футбол? Теперь это возможно. Сообщество «Футбольные мамы» организует тренировки и турниры по всей России — для мам, любящих футбол!

Теперь и в Зеленограде, при поддержке московской федерации футбола и Мосгорспорта, появилась команда московского женского сообщества игроков в футбол Football mom. Реализуй свои желания — приходи, тренируйся, играй, стань частью дружной команды Football mom — zelenograd. Что нужно чтобы начать? Только желание!

Тренировки уже начались — мамы футболистов из детской футбольной школы Finish Sport и спортшколы № 112 «Спутник» тренируются по понедельникам и пятницам в манеже на Озерной аллее. Сейчас команда только набирается и начинает готовиться к турнирам в Москве и в Санкт-Петербурге. В Football mom будут рады новым игрокам — пробуйте, начинайте, играйте!

Адрес: улица Озерная аллея, 2.

Время тренировок:

  • по понедельникам — в 19:00
  • по пятницам — в 20:00.

Координатор: 8-926-451-47-30, Мария (звони, пиши).

Как проходят тренировки — смотрите на видео

Каждая тренировка — это не только победа над ленью, но и заряд эмоций и позитива, головные боли проходят, тонус в мышцы приходит! Мамы в форме! Мамы в футболе!

Акции, конкурсы, розыгрыши

Еженедельно «Футбольные мамы» проводят розыгрыши подарков и призов.

В ближайший понедельник победители розыгрыша получат аэродиск и носки FOOTBALL MOM. А 10 ноября будет разыгран главный приз — мяч с автографами медийной команды 2DROTS (Эд, Кутуз, Богдан, Хул, Фрол, Талабко, Манна, Арчи, Белка,и другие). Заполняй анкету участника и выигрывай!

Контакты

Адрес: улица Озерная аллея, 2
Координатор: 8-926-451-47-30, Мария (звони, пиши)
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Футбольные мамы-основатели:
Инстаграм*, ВКонтакте

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.

Метки:
спорт, женский футбол, дом 2
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