Тренировки уже начались — мамы футболистов из детской футбольной школы Finish Sport и спортшколы № 112 «Спутник» тренируются по понедельникам и пятницам в манеже на Озерной аллее. Сейчас команда только набирается и начинает готовиться к турнирам в Москве и в Санкт-Петербурге. В Football mom будут рады новым игрокам — пробуйте, начинайте, играйте!

Адрес: улица Озерная аллея, 2.

Время тренировок:

по понедельникам — в 19:00

по пятницам — в 20:00.

Координатор: 8-926-451-47-30, Мария (звони, пиши).