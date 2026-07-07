Сконструируй своё будущее!



Электронные средства сегодня окружают нас повсюду. Это «мозги» умных автомобилей, сенсоры для космических спутников, роботы для сложнейших операций и оборудование, на котором всё это производится.



Почему направление 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» в НИУ МИЭТ — одно из самых перспективных в 2026 году?



Россия сегодня как никогда нуждается в собственной электронной компонентной базе и оборудовании для её производства. Уйти от импорта и создать свои технологии помогут только высококвалифицированные инженеры.



Вы получаете не просто диплом, а профессию, которая будет востребована через 10, 20 и 50 лет. Работаете с топовым ПО (Компас-3D, Delta Design, SolidWorks, Mentor Graphics), имеете доступ к уникальному оборудованию и с 3-го курса начинаете проходить практику у предприятий-лидеров отрасли.



Институт нано- и микросистемной техники (НМСТ) и ПИШ МИЭТ ждут вас!