Сконструируй своё будущее в МИЭТ: рассказываем про направление 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» 07.07.2026 Peклама ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» ИHH:7735041133 еrid:2Vtzqw4yAqF

Сконструируй своё будущее!

Электронные средства сегодня окружают нас повсюду. Это «мозги» умных автомобилей, сенсоры для космических спутников, роботы для сложнейших операций и оборудование, на котором всё это производится.

Почему направление 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» в НИУ МИЭТ — одно из самых перспективных в 2026 году?

Россия сегодня как никогда нуждается в собственной электронной компонентной базе и оборудовании для её производства. Уйти от импорта и создать свои технологии помогут только высококвалифицированные инженеры.

Вы получаете не просто диплом, а профессию, которая будет востребована через 10, 20 и 50 лет. Работаете с топовым ПО (Компас-3D, Delta Design, SolidWorks, Mentor Graphics), имеете доступ к уникальному оборудованию и с 3-го курса начинаете проходить практику у предприятий-лидеров отрасли.

Институт нано- и микросистемной техники (НМСТ) и ПИШ МИЭТ ждут вас!

В рамках приёмной кампании 2026 года идёт набор абитуриентов на 2 профиля:

Профиль «Изделия микросистемной техники» (НМСТ) — в программе большое внимание уделяется изучению проектирования систем на печатных платах, конструированию и технологиям изготовления электронных устройств, изделий микросистемной техники, принципов функционирования микросистем и сенсорных устройств, а также расчётам, моделированию и испытаниям разработанных изделий.

Профиль «Конструирование и производство технологического оборудования для производства электронной компонентной базы» (ПИШ МИЭТ) — студенты углубленно изучают механику, трёхмерное моделирование, устройство оборудования и узлов для производства электроники, робототехнику, а также знакомятся со спецификой электронных изделий и технологией их производства, чтобы потом создавать своё оборудование для производства электроники. Кроме того, в процессе обучения студенты учатся проводить моделирование различных механических, тепловых и иных воздействий на разработанные ими изделия.

Подробнее о направлении подготовки читайте по ссылке: https://www.abiturient.ru/speciality/14198

Ведущий. Технический. Твой.
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