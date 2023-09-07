Одна из ведущих российских команд единоборств «Тигры» ведет набор мальчиков и девочек от 4 лет в секции каратэ и самообороны, а взрослых — в секции каратэ и ММА. В программу тренировок включены упражнения на развитие гибкости, скорости и силы. У взрослых акцент делается на самозащиту и отработку приемов ударных и бросковых единоборств.
Для самых маленьких действуют подготовительные группы (оздоровительная гимнастика, ОФП, единоборства).
В команде тренируются действующие чемпионы Европы и мира. Подготовкой спортсменов руководит тренер международной категории Александр Чичварин.
На тренировки можно приходить без спортивной подготовки, навыки формируются в процессе.
Занятия проводятся по адресам:
- корпус 1514 (Центр единоборств)
- Озёрная аллея, 10 (Московская академия регби).
Записаться можно по телефону: 8-906-738-78-87 (Александр).
Веб-сайт: karate-z.ru
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