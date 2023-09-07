Одна из ведущих российских команд единоборств «Тигры» ведет набор мальчиков и девочек от 4 лет в секции каратэ и самообороны, а взрослых — в секции каратэ и ММА. В программу тренировок включены упражнения на развитие гибкости, скорости и силы. У взрослых акцент делается на самозащиту и отработку приемов ударных и бросковых единоборств.