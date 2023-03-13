Апартаменты — что это?

Апартаменты — это относительно новый вид жилья, который набирает популярность и в России, и в мире. Апартаменты хороши тем, что подходят как для постоянного проживания, так и для аренды. Данный тип жилья, как правило, продается сразу с чистовой отделкой, чем и привлекает желающих сдавать жилье арендаторам.

Законодательно апартаменты не имеют статуса жилого помещения, поэтому собственники ограничены в праве оформления постоянной регистрации по месту жительства. Но это не является большой проблемой, так как вы можете сделать временную прописку сроком на 5 лет и сколько угодно ее продлевать как возникнет необходимость.

На этом отличия от квартир заканчиваются, так как качество, комфорт и развитая инфраструктура апартаментов намного привлекательнее многих предложений на рынке жилой недвижимости.

И, наконец, самое приятное — цены. Стоимость апартаментов ниже на 15-20% по сравнению с квартирами, хотя, как вы уже понимаете, не уступает, а иногда и опережает квартиры.