Отделка апартаментов Wellbe 13.03.2023 Реклама
Апартаменты — что это?

Апартаменты — это относительно новый вид жилья, который набирает популярность и в России, и в мире. Апартаменты хороши тем, что подходят как для постоянного проживания, так и для аренды. Данный тип жилья, как правило, продается сразу с чистовой отделкой, чем и привлекает желающих сдавать жилье арендаторам.

Законодательно апартаменты не имеют статуса жилого помещения, поэтому собственники ограничены в праве оформления постоянной регистрации по месту жительства. Но это не является большой проблемой, так как вы можете сделать временную прописку сроком на 5 лет и сколько угодно ее продлевать как возникнет необходимость.

На этом отличия от квартир заканчиваются, так как качество, комфорт и развитая инфраструктура апартаментов намного привлекательнее многих предложений на рынке жилой недвижимости.

И, наконец, самое приятное — цены. Стоимость апартаментов ниже на 15-20% по сравнению с квартирами, хотя, как вы уже понимаете, не уступает, а иногда и опережает квартиры.

Плюсы покупки апартаментов с готовой отделкой

Многие застройщики предлагают покупателям апартаменты уже с готовой чистовой отделкой. Разберемся, в чем же преимущества подобных предложений.

Первый плюс — вы экономите свои деньги! Застройщик закупает все материалы по оптом, а не в розницу. Если бы вы делали капитальный ремонт самостоятельно, то покупали бы все в разы дороже с очень большой наценкой. К тому же, этим занимаются профессионалы, которые могут проследить, чтобы материалы были качественными и отвечали всем требованиям для строительства.

Второй плюс — вы экономите свое время! После покупки апартаментов вы можете незамедлительно заезжать в апартаменты. На момент покупки все капитальные работы уже будут сделаны за вас.

Третий плюс — апартаменты с готовой отделкой отличное подспорье и для тех, кто хочет сдавать их в аренду. Ваши жильцы могут также быстро заселяться и вам не нужно беспокоится за ремонт помещения.

Четвертый плюс — помимо чистовой отделки в апартаментах будут подведены все необходимые коммуникации и подключена система «Умный дом».

Давайте посмотрим, что же предлагается в качестве чистовой отделки от застройщика, на конкретном комплексе апартаментов.

Апартаменты Wellbe с отделкой

Застройщик предлагает четыре типа апартаментов: студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные апартаменты.

Студии. Апартаменты-студии состоят из: жилой комнаты, совмещенной с кухней и санузла. Все сделано в светлых тонах: межкомнатные двери, стены, ламинат и керамическая плитка. Дизайнеры постарались сделать студии, в которых не будет пустого пространства.

Сразу стоит отметить, что апартаменты выдержаны в едином стиле, поэтому цветовая палитра и отделочные материалы одинаковы во всех типах апартаментов.

Однокомнатные апартаменты. Проект включает в себя просторный коридор-прихожую, жилую комнату, кухню и совмещенный санузел. Все выполнено в светло-бежевых тонах, кроме больших окон с рамами темного цвета. Предусмотрены все необходимые выводы под освещение и коммуникации.

Двухкомнатные апартаменты. Данная планировка включает просторную гостиную, спальню, кухню, санузел и конечно же прихожую. Дизайн в бежевых тонах, включая такие вещи, как радиаторы. Архитекторы позаботились обо всех аспектах необходимых для комфортного проживания в Wellbe.

Трехкомнатные апартаменты. Основное отличие этого типа апартаментов — наличие еще одной жилой комнаты. Планировка предусматривает гостиную, спальню, кухню, санузел, коридор. Также есть отдельная комната, из которой можно сделать что угодно: детскую, рабочий кабинет и т. д. Во всех помещениях установлен напольный плинтус со встроенным кабель-каналом.

Еще пара слов о комплексе апартаментов Wellbe

Важно сказать, что мебель и техника не включены в стоимость. Но это даст вам возможность выбрать самостоятельно то, что понравится и подходит именно вам или вашей семье.

Апарт-комплекс следует всем современным тенденциям возведения современной городской застройки: система «Умный дом», развитая инфраструктура, коммерческие помещения для бизнеса на первом этаже комплекса, озелененная территория, детская и спортивные площадки.

Выбирайте лаконичный стиль вместе с комфортом городской жизни! Выбирайте Wellbe!

Минимальная цена на старте продаж — 4,1 млн. руб. Уже в продаже!

Ознакомиться со всеми условиями вы можете на официальном сайте МФК Wellbe в Зеленограде.

Следите за ходом строительства в социальных сетях vk.com/mfk_wellbe

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