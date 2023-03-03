1. Цена. Стоимость апартаментов на 15-20% ниже стоимости квартир.
2. В стоимость апартаментов входит чистовая отделка («под ключ»).
3. Высокая транспортная доступность — 2 км до МЦД Крюково.
4. Территория с собственной инфраструктурой.
5. Всего 7 этажей и 108 апартаментов.
- Апартаменты Wellbe представлены следующими типами: апартаменты-студии, 1-, 2- и 3-х комнатные апартаменты общей площадью от 19 до 65 квадратных метров
- Для отделки апартаментов и общих пространств комплекса был выбран минималистичный дизайн с использованием светлых пастельных оттенков.
- Комплекс апартаментов Wellbe — это не очередной 25-ти этажный жилой комплекс с непродуманной инфраструктурой. Команда архитекторов проекта сделала все возможное, чтобы обеспечить комфортное проживание будущим жильцам апарт-комплекса.
- Проект Wellbe включает подземную парковку вместимостью 33 машиноместа с доступом прямо с первого этажа.
- Отлично подходят для инвестиций коммерческие помещения Wellbe, под которые выделен весь первый этаж здания. Совсем скоро они появятся в продаже.
- На территории комплекса комплекса Wellbe предусмотрены: детская спортивная площадка и зона для занятий воркаутом.
- Успейте приобрести апартаменты Wellbe по самой выгодной цене! Минимальная стоимость на старте продаж — 4,1 млн. руб.
Контактная информация:
Cайт: wellbe.apartments
Телефон: 8-495-677-98-93
Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:00
Адрес: Зеленоград, ул. Александровка (проезд 624)
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