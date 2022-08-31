На групповые занятия продаем абонемент на календарный месяц. Если начинаете посещать бассейн в середине месяца, стоимость пересчитывается: учитывается только остаток занятий до конца месяца. Следующий месяц оплачивается в конце предыдущего. Мы заключаем официальный договор, выдаем чек, возможна оплата картой.

Если вы планируете уехать на каникулы, то заранее (до начала календарного месяца) известите менеджера, и вам сформируют абонемент на те дни, которые вы сможете посетить. Если пропускаете занятия незапланированно, то необходимо не позднее чем за два часа до начала известить менеджера, а дальше есть варианты:

если пропуск до 25-го числа (по любым причинам, в том числе по справке о болезни), то занятия нужно отработать в этом же месяце в других группах;

если пропуск после 25-го, то по справке о болезни срок отработок продлевается на следующий месяц при условии покупки полного абонемента. Группы для отработки нужно согласовывать с менеджером.

При покупке от двух абонементов (например: на двух человек, сразу на два месяца или ходить чаще — сразу в две группы) даём скидку 10 процентов.