Неделя FIX PRICE в семейной клинике «ЭстеДи» — с 28 ноября по 4 декабря консультация врача-специалиста стоит 1000 рублей 21.11.2022 Реклама

С 28 ноября по 4 декабря в клинике «Эстеди» будет проходить неделя фиксированных цен FIX PRICE. За 1000 рублей вы сможете попасть на приём к врачам или пройти ультразвуковое обследование. На анализы всю неделю будет скидка в 20%. Приём — строго по предварительной записи.

Всю неделю ведут прием по акции FIX PRICE:

  • терапевт
  • невролог
  • хирург
  • сосудистый хирург (флеболог)
  • кабинет УЗИ.

Всю неделю скидка 20%:

  • на анализы
  • на капельницы.

Приём — строго по предварительной записи!

Запись по телефонам:

Адрес: Зеленоград, корпус 1515

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Метки:
медицинские услуги, Эстеди
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