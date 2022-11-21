С 28 ноября по 4 декабря в клинике «Эстеди» будет проходить неделя фиксированных цен FIX PRICE. За 1000 рублей вы сможете попасть на приём к врачам или пройти ультразвуковое обследование. На анализы всю неделю будет скидка в 20%. Приём — строго по предварительной записи.