Успешно диагностировать и лечить заболевания молочных желез можно только объединенными усилиями специалистов: врачей лучевой диагностики, маммологов-гинекологов, эндокринологов, хирургов и онкологов. Именно поэтому в Зеленограде появился Центр интервенционной маммологии.
Здесь применяют уникальные современные малоинвазивные — то есть, безоперационные — методы удаления фиброаденом, кист, внутрипротоковых папиллом и других образований молочных желёз. Врач-онколог, хирург, маммолог, врач УЗИ-диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Геннадьевич Мозгалин рассказывает об этих методах, заболеваниях молочных желёз и выборе пациенток.
В Зеленограде маммологи ведут приём и в государственных лечебных учреждениях, и в коммерческих клиниках. Парадокс заключается в том, что такой медицинской специальности, как маммолог, официально не существует. И чаще всего маммолог — это многопрофильный специалист, владеющий современными методами малоинвазивной хиругии и ультразвуковой диагностики, онколог, хирург. Существует множество причин заболеваний молочных желез, и пациенткам часто требуется обследование у врачей разной специализации.
— Идея специализированного центра маммологии придумана не мной, а подсказана пациентками. Последние лет семь мне об этом говорила буквально каждая вторая женщина, а в их мнении я не сомневаюсь — они знают, что им необходимо.
Наша принципиальная концепция — молочные железы невозможно рассматривать отдельно от репродуктивной и эндокринной системы женщины. В штат маммологического отделения должены входить врачи гинекологи-эндокринологи, эндокринологи, хирурги, онкологи, неврологи, врачи ультразвуковой диагностики, гастроэнтерологи и даже дерматологи. Те же дисгормональные изменения молочных желез требуют тщательного обследования, начиная от щитовидной железы, печени, репродуктивной системы и вплоть до головного мозга. Только так мы получаем хороший результат.
Мастит, трещины сосков, лактостаз (застой молока) — частые проблемы кормящих мам. В центре помогут найти причины — порой неожиданные, — и избавиться от этих серьезных проблем или вовсе избежать их при своевременном обращении.
— При планировании беременности практически никто не обследует молочную железу. А ведь только так можно исключить скрытые заболевания молочных желез, вялотекущие воспалительные процессы и пролечить их до наступления беременности. Например, если выявлена фиброаденома, то лучше её удалить, поскольку во время беременности и лактации это будет сложнее сделать. О пользе грудного вскармливания, надеюсь, говорить не приходится.
Что делать, если уже у кормящей женщины гнойный мастит, и уже требуется хирургическое вмешательство? Я давний приверженец малоинвазивной хирургии — то есть, операций без разрезов или с минимальными разрезами. Медицинская аппаратура и оборудование, которое мы применяем, позволяет делать операции, которые не оставляют никаких шрамов или рубцов на груди. С помощью специальных, отработанных методик, на основании обновленного протокола ведения лактационного мастита, можно добиться прекрасных результатов без госпитализации. Женщина может продолжать кормить.
Лактостаз происходит чаще всего из-за воспаления соска. Этой проблемой я занимался около десяти лет. Сосковая область — это не кожа, а очень нежный участок молочной железы. Застой, остановка движения по протокам грудного молока начинается чаще всего с сухого соска, с маленькой трещинки на соске. Когда молоко застаивается, в место нарушения оттока может попасть инфекция, а это уже грозит более серьёзными осложнениями. Необходимо обследоваться и учиться грудному вскармливанию еще на этапе планирования беременности. В нашем центре работает отделение по подготовке и обучению грудному вскармливанию. Здесь же можно и получить грамотную консультацию специалистов.
— При обследовании сосков, соскобе, нередко находят грибковую инфекцию или демодекс. Сама по себе условно-патогенная флора есть у всех людей, это абсолютно нормально. Но при определенных условиях — ослаблении иммунитета, присоединении стафилококка, стрептококка возникает воспаление. Кстати, во время лактации его уже не выявишь, поэтому диагностику лучше делать еще на этапе планирования беременности.
Грибок распространяется контактным путём. Нельзя примерять нижнее бельё на голое тело в магазинах, очень высока вероятность заразиться контактным путем грибковой инфекцией. До вас этот бюстгальтер мерили десятки женщин. По крайней мере, надо как-то защищать соски, хотя бы спонжем.
Ранняя диагностика заболеваний — это уже государственная политика в области медицины. Проблема в том, что новообразования в молочных железах надо не просто найти, но и дифференцировать — понять, что это за новообразование, и надо ли его удалять. И если удалять — то как именно.
— Кисты — это доброкачественные образования. Существует более десятка видов кист. Часть их не надо пунктировать, часть необходимо. Эти вопросы решают методы интервенционной маммологии.
У нас в Зеленограде хорошо работает служба рентген-диагностики, ультразвуковой диагностики. Находят уже и образования размером 1-2 миллиметра: есть МРТ, есть двухэнергетическая рентген-маммография, есть томосинтез. Да, мы видим опухоль, но мы не знаем, из каких клеток она состоит, доброкачественная она или злокачественная. Чтобы поставить окончательный диагноз, необходима морфологическая верификация с помощью трепан-биопсии или секторальной резекции.
Но теперь появился новый метод — вакуумная аспирационная биопсия (ВАБ). Он позволяет спокойно, быстро, безболезненно удалить образования размером до 2.0 см. И получить морфологическую верификацию образования в молочной железе. Под местным обезболиванием и под контролем УЗИ, без разреза, выполняется маленький — 1-2 миллиметра — прокол. Под новообразование вводится игла со сложным роботизированным механизмом. На конце иглы создается мощный вакуум, часть образования втягивается в иглу, автоматически срезается и подаётся наружу в специальный контейнер. Автоматический забор ткани опухоли позволяет удалить её полностью, в пределах здоровых тканей. Удаленное образование отправляется на морфологическое исследование.
Вся процедура занимает 15-20 минут. Затем на трое суток накладывается эластичная повязка. Через час после манипуляции можно идти домой или по своим делам.
Надо понимать, что это не метод лечения злокачественных заболеваний, а метод 100-процентной диагностики. В тоже время, если образование доброкачественное, ВАБ является и окончательным методом лечения. Удаление доброкачественных опухолей, фиброаденом — это, так сказать, бонус к этой технологии диагностики. Разумеется, есть противопоказания, но у пациента появился выбор — делать секторальную резекцию или вакуумную биопсию. Это, кстати, не ноу-хау. Восемь лет в Санкт-Петербурге делают такие вмешательства, чуть меньше в Новокузнецке, Сургуте, Ессентуках, Новосибирске, Владивостоке, успешно проводят такие операции в ведущих онкологических центрах Москвы.
— Сейчас наблюдается такая установка — «фиброаденомы не надо удалять». Мне, как онкологу и хирургу, это не совсем это понятно. Вот для примера один случай. Женщина наблюдалась 12 лет, фиброаденома подтверждена цитологически. Удалять категорически отказывалась. На 13-й год фиброаденома начала расти, и теперь это уже не доброкачественное образование.
Или — женщина планирует беременность. Я вижу у неё недалеко от соска фиброаденому. Она беременеет, происходит гормональная перестройка, после родов начинается лактация — и новообразование резко растёт. Вырастает буквально за месяц-два. Женщина прекращает кормить и срочно едет удалять его. Тут моя задача, как врача, поставить её в известность о современных методах лечения фиброаденом. Есть и другие методы — например, криодеструкция фиброаденом.
Конечно, удалять или не удалять доброкачественные образования — решает пациент. И есть простые кисты, которые не надо ни удалять, ни пунктировать. Раз в год мы их спокойно контролируем.
— Допустим, мы диагностируем злокачественное новообразование. Это не приговор. Но вы представляете, что происходит с женщиной? Это, безусловно, психологическая травма. И такая ситуация требует профессиональной помощи. В Санкт-Петербурге существует такая команда — «Мы рядом». Это равные консультанты, люди, которые уже перенесли болезнь, операцию, вылечились. И они общаются с «новичками», спокойно им рассказывая, как это было у них, поддерживают друг друга.
Сейчас мы создаем такую группу со своими пациентками, которых прооперировались 5-7 лет назад и полностью выздоровели. Они живут обычной жизнью и вполне счастливы. Такие пациенты есть и среди врачей. Думаю, они могли бы возглавить группу помощи пациента, у которых только что выявлена онкология. И мы бы хотели собрать такую команду в Зеленограде, по аналогии с питерской, на базе нашего центра. Чтобы оказывалась профессиональная, действенная психологическая помощь.
— Вовремя. Есть, повторюсь, маленькие опухоли, которые невозможно прощупать, но которые можно выявить при обследовании на ранней стадии. Оптимальный вариант — ежегодная диспансеризация с использованием современных методов диагностики.
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