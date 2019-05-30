Грудное вскармливание и проблемы молочных желез

Мастит, трещины сосков, лактостаз (застой молока) — частые проблемы кормящих мам. В центре помогут найти причины — порой неожиданные, — и избавиться от этих серьезных проблем или вовсе избежать их при своевременном обращении.

— При планировании беременности практически никто не обследует молочную железу. А ведь только так можно исключить скрытые заболевания молочных желез, вялотекущие воспалительные процессы и пролечить их до наступления беременности. Например, если выявлена фиброаденома, то лучше её удалить, поскольку во время беременности и лактации это будет сложнее сделать. О пользе грудного вскармливания, надеюсь, говорить не приходится.



Что делать, если уже у кормящей женщины гнойный мастит, и уже требуется хирургическое вмешательство? Я давний приверженец малоинвазивной хирургии — то есть, операций без разрезов или с минимальными разрезами. Медицинская аппаратура и оборудование, которое мы применяем, позволяет делать операции, которые не оставляют никаких шрамов или рубцов на груди. С помощью специальных, отработанных методик, на основании обновленного протокола ведения лактационного мастита, можно добиться прекрасных результатов без госпитализации. Женщина может продолжать кормить.

Лактостаз происходит чаще всего из-за воспаления соска. Этой проблемой я занимался около десяти лет. Сосковая область — это не кожа, а очень нежный участок молочной железы. Застой, остановка движения по протокам грудного молока начинается чаще всего с сухого соска, с маленькой трещинки на соске. Когда молоко застаивается, в место нарушения оттока может попасть инфекция, а это уже грозит более серьёзными осложнениями. Необходимо обследоваться и учиться грудному вскармливанию еще на этапе планирования беременности. В нашем центре работает отделение по подготовке и обучению грудному вскармливанию. Здесь же можно и получить грамотную консультацию специалистов.