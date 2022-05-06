Магазин товаров для дома «Галамарт» откроется в четверг 12 мая на втором этаже ТЦ «Столица» в 14-м микрорайоне. На полках магазина «Галамарт» — семь тысяч наименований: посуда, автотовары, бытовая химия, хозтовары, инструменты и многое другое.
Отдельно стоит отметить большой ассортимент товаров для отдыха, дачи, сада и огорода, удочки, туристические коврики, наборы для шашлыка и барбекю, садовый инвентарь, разнообразные игры — укомплектуем к сезону по полной!
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