Магазин товаров для дома «Галамарт» откроется в четверг 12 мая на втором этаже ТЦ «Столица» в 14-м микрорайоне. На полках магазина «Галамарт» — семь тысяч наименований: посуда, автотовары, бытовая химия, хозтовары, инструменты и многое другое.

Отдельно стоит отметить большой ассортимент товаров для отдыха, дачи, сада и огорода, удочки, туристические коврики, наборы для шашлыка и барбекю, садовый инвентарь, разнообразные игры — укомплектуем к сезону по полной!