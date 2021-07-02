Сданный в Зелмедцентре ПЦР-тест действителен для международных перелетов, получения QR-кода для ресторанов, госпитализации и всех прочих организаций.

Результат на бланке с защитным QR-кодом на русском и английском языках отправят на ваш e-mail, телефон или подготовят в клинике в распечатанном виде. Тест будет готов на следующий день до 24:00. Удобнее всего в плане временных затрат оптимального срока получения теста — сдавать его до 11 утра. Как правильно подготовиться к сдаче теста.

Летняя акция для туристов, работает до 31 августа, стоимость теста 1200 рублей, вместо обычной цены в 2500 рублей.