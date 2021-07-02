Лабораторные ПЦР-тесты на ковид для путешествий, ресторанов, госпитализаций — в «Зелмедцентре» со скидкой больше 50% 02.07.2021 Зелмедцентр

Сданный в Зелмедцентре ПЦР-тест действителен для международных перелетов, получения QR-кода для ресторанов, госпитализации и всех прочих организаций.

Результат на бланке с защитным QR-кодом на русском и английском языках отправят на ваш e-mail, телефон или подготовят в клинике в распечатанном виде. Тест будет готов на следующий день до 24:00. Удобнее всего в плане временных затрат оптимального срока получения теста — сдавать его до 11 утра. Как правильно подготовиться к сдаче теста.

Летняя акция для туристов, работает до 31 августа, стоимость теста 1200 рублей, вместо обычной цены в 2500 рублей.

Зеленоградский медицинский центр работает более двадцати лет. Его чаще называют клиникой доктора Морозова — по имени основателя. Здесь получили помощь больше полумиллиона человек, а некоторым пациентам и спасли жизнь. Медицинских центров в Зеленограде немало, но люди ходят не к стенам, а к врачам с хорошей репутацией. Такие как раз работают в Зелмедцентре, в том числе врачи высшей категории. Некоторые и со дня основания клиники, с 1999 года. Теперь клиника переехала в новое месте, она работает в 11-м микрорайоне. Что изменилось с переездом, какие услуги оказывает медцентр, какие направления, и есть очень необычные услуги — читайте репортаже «Зеленоград.ру».

Зеленоградский медицинский центр:

Адрес: Зеленоград, корпус 1106Е, около корпуса 1106, вход со двора.
Время работы: по будням с 8:30 до 20:00. В субботу — с 8:30 до 18:00, в воскресенье — с 8:30 до 14:00
Телефоны: 8(495)988-68-95, 8(495)944-77-70
Сайт: zelmedcentr.ru

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Метки:
микрорайон 11, Зеленоградский медицинский центр (корпус 1106Е)
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