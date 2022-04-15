Доставка «Мамой Клянусь» приглашает вас попробовать Грузию на вкус! 15.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Кусочек настоящей Грузии у вас дома — у «Мамой Клянусь» есть доставка и самовывоз грузинской кухни по городу.
Вкуснейшие блюда, завоевавшие сердца тысячи людей.

«Мамой Клянусь» следит и чтит оригинальную рецептуру, здесь всегда свежие, сочные и горячие блюда. Попробовав раз, вы не сможете забыть этот вкус!

Новинка: долма с чесночным соусом.

Ознакомиться с меню можно на инстаграм-странице или на сайте кухни.

  • Заказы принимаются по телефону: 8-903-156-15-66
  • Самовывоз: Зеленоград, корпус 829

Акции:

Бесплатная доставка по городу — от 700 рублей (в ряд районов — от 1300 рублей)
Скидка 20% - в будни с 11:30 до 14:30

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Метки:
продукты, доставка готовой еды
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