«Мамой Клянусь» следит и чтит оригинальную рецептуру, здесь всегда свежие, сочные и горячие блюда. Попробовав раз, вы не сможете забыть этот вкус!

Новинка: долма с чесночным соусом.

Ознакомиться с меню можно на инстаграм-странице или на сайте кухни.