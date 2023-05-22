Компании «Резонит», специализирующейся в сфере электронной промышленности, требуются специалисты и разнорабочие на предприятия в Алабушево и п. Зубово (есть корпоративный транспорт). «Резонит» — вместе мы создаём будущее российской электроники.
Вакансии в Зеленограде (Алабушево)
- Инженер-технолог
- Оператор станков с ЧПУ
- Специалист по входному контролю
- Контролер ОТК
- Инженер-наладчик
- Электрик
- Инженер-наладчик (КИПиА)
- Слесарь по вентиляции и кондиционированию воздуха
- Слесарь — сантехник
- Техник склада
- Разнорабочий
- Уборщик служебных и производственных помещений.
Вакансии в посёлок Зубово (г.о. Клин)
- Специалист по системе менеджмента качества
- Инженер по зданиям и сооружениям
- Инженер — энергетик
- Дворник
- Электрик.
Работодатель предлагает:
- официальное трудоустройство, «белую» заработную плату
- гибкий график работы
- доставку на работу
- корпоративные социальные программы.
Обращаться:
- телефон 8-495-777-80-80, добавочный 13-67
- е-mail для резюме hr@rezonit.ru
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