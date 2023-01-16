Зеленоградский производитель электроники «Резонит» объявил о скором вводе в эксплуатацию своего нового производственного комплекса по выпуску печатных плат и контрактной электроники на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва». В ближайшее время здесь приступят к монтажу оборудования и наладке технологических процессов — запустить производство рассчитывают этим летом. В новый комплекс переедет действующее зеленоградское производство «Резонита». На заводе будет около 450 рабочих мест, в том числе для выпускников вузов и колледжей Зеленограда.
На днях построенный комплекс получил положительное заключение Мосгосстройнадзора о соответствии объекта проектной документации. «Резонит» — единственный инвестор нового производственного комплекса, сообщили в компании. Производственные линии и технологические процессы будущих цехов спроектированы инженерами и технологами предприятия без привлечения инжиниринговых фирм, на основе собственного многолетнего опыта, а также принципов автоматизации и IT-решений, которые уже применяются на действующих производственных площадках «Резонита».
"По нашей оценке, комплекс станет крупнейшей площадкой по производству печатных плат и увеличит на четверть общероссийские мощности после выхода на запланированную проектом производительность" , — подчеркнул генеральный директор компании «Резонит» Андрей Кучерявый.
Это четвёртая и самая крупная производственная площадка компании: другие заводы и цеха «Резонита» расположены в Зеленограде, в Клину и в Санкт-Петербурге. Планируется, что зеленоградские цеха — производство печатных плат, монтажное производство и производство трафаретов (около 200 сотрудников, площадь 4 тысячи кв.метров) — переедут на новую площадку в «Алабушево».
Проект «Резонита» в ОЭЗ реализуется с 2018 года через дочернюю компанию «Цифровые технологии безопасности», являющуюся резидентом особой зоны. «Для реализации проекта мы получили кредит в одном из московских банков, к тому же вложили собственные средства, — рассказывал глава компании. — Завод мы строим в особой экономической зоне, а это означает довольно серьезную поддержку — предоставление земли по льготной арендной ставке, освобождение от НДС при ввозе оборудования, а главное — подведение за счет ОЭЗ всей необходимой инженерии: тепла, электричества, водопровода. При закупке технологического и инженерного оборудования мы планируем активно использовать лизинговые схемы и программу субсидирования лизинговых ставок».
В марте 2022 года компания объявляла о завершении строительства, однако позже в одном из интервью Андрей Кучерявый предположил, что быстро оснастить и запустить завод не получится из-за проблем, связанных с санкциями и поставкой оборудования. «Наши инженеры и технологи перерабатывают проект оборудования в связи с текущей ситуацией и активно занимаются поиском новых поставщиков» , — сообщал «Резонит» в апреле.
«Запуск завода (запланированный на 2022 год), видимо, будет отложен где-то на год, — рассказывал генеральный директор. — Завод был спроектирован на определенное оборудование, в большей части европейское, японское, американское. Сейчас по очень многим критическим позициям нужно будет переделывать проект под другое оборудование, и это займет время. Плюс одна из определяющих инженерных позиций — очистные сооружения, которые мы успешно применяем на производстве в Зубово (Клин) и планировали также установить на новом заводе. Но это итальянское оборудование, и сейчас оно недоступно, так что эту часть нам, наверное, придется делать самим — мы этим занимаемся. Новый завод начнем запускать весной и, думаю, до конца 2023 года запустим полностью».
Подробно ситуацию с поставками и импортозамещением недоступного оборудования, комплектующих и материалов, которые использует в производстве «Резонит», Андрей Кучерявый описывал в своём выступлении на форуме ExpoEletronica-2022 в апреле 2022 года.
Разговор коснулся и структуры бизнеса компании: в России «Резонит» изготавливает мелкие и средние партии, выполняет срочные заказы, а в последнее время также заказы на сложную высокотехнологичную аппаратуру (на базе своего модернизированного предприятия в Клину). Крупные заказы размещаются в Китае — переносить их все в Россию не планируется, но и вводом нового завода в «Алабушево» связывали некоторые надежды на изменение соотношения производства внутри страны и импорта.
«Пропорция определяется себестоимостью, — пояснял Андрей Кучерявый. — Нашего портфеля заказов хватило бы, чтобы загрузить оба своих завода с лихвой, но, если перенести крупные и масс-продакшн заказы в Россию — они, скорее всего, будут убыточными. Вопрос в том, удастся ли нам оптимизировать затраты на новом производстве в Алабушево и выйти на лучшую цену — там были некие идеи по автоматизации, по работе над себестоимостью. Но даже с учетом этих идей задачу сделать здесь масс-продакшн мы не ставили. Речь шла о том, чтобы делать средние и чуть крупнее заказы, но не десятками тысяч изделий».
Новый зеленоградский завод будет выпускать изделия для телекоммуникационной, автомобильной, медицинской и светодиодной техники, потребительской и промышленной электроники. Планируется разместить здесь полный цикл контрактного производства.
Большую часть 4-этажного здания в «Алабушево» площадью 15 тысяч кв. метров займут производственные помещения: на первых двух этажах разместится производство печатных плат, на третьем — монтажное производство, на четвертом — офисные и инженерные помещения.
Осенью вокруг здания уже заложили сад: сотрудники «Резонита» провели в «Алабушево» субботник и высадили 300 кустов барбариса, спиреи и пузыреплодника, а также аллею из яблонь.