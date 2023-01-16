В марте 2022 года компания объявляла о завершении строительства, однако позже в одном из интервью Андрей Кучерявый предположил, что быстро оснастить и запустить завод не получится из-за проблем, связанных с санкциями и поставкой оборудования. «Наши инженеры и технологи перерабатывают проект оборудования в связи с текущей ситуацией и активно занимаются поиском новых поставщиков» , — сообщал «Резонит» в апреле.

«Запуск завода (запланированный на 2022 год), видимо, будет отложен где-то на год, — рассказывал генеральный директор. — Завод был спроектирован на определенное оборудование, в большей части европейское, японское, американское. Сейчас по очень многим критическим позициям нужно будет переделывать проект под другое оборудование, и это займет время. Плюс одна из определяющих инженерных позиций — очистные сооружения, которые мы успешно применяем на производстве в Зубово (Клин) и планировали также установить на новом заводе. Но это итальянское оборудование, и сейчас оно недоступно, так что эту часть нам, наверное, придется делать самим — мы этим занимаемся. Новый завод начнем запускать весной и, думаю, до конца 2023 года запустим полностью».

Подробно ситуацию с поставками и импортозамещением недоступного оборудования, комплектующих и материалов, которые использует в производстве «Резонит», Андрей Кучерявый описывал в своём выступлении на форуме ExpoEletronica-2022 в апреле 2022 года.

Разговор коснулся и структуры бизнеса компании: в России «Резонит» изготавливает мелкие и средние партии, выполняет срочные заказы, а в последнее время также заказы на сложную высокотехнологичную аппаратуру (на базе своего модернизированного предприятия в Клину). Крупные заказы размещаются в Китае — переносить их все в Россию не планируется, но и вводом нового завода в «Алабушево» связывали некоторые надежды на изменение соотношения производства внутри страны и импорта.

«Пропорция определяется себестоимостью, — пояснял Андрей Кучерявый. — Нашего портфеля заказов хватило бы, чтобы загрузить оба своих завода с лихвой, но, если перенести крупные и масс-продакшн заказы в Россию — они, скорее всего, будут убыточными. Вопрос в том, удастся ли нам оптимизировать затраты на новом производстве в Алабушево и выйти на лучшую цену — там были некие идеи по автоматизации, по работе над себестоимостью. Но даже с учетом этих идей задачу сделать здесь масс-продакшн мы не ставили. Речь шла о том, чтобы делать средние и чуть крупнее заказы, но не десятками тысяч изделий».

Новый зеленоградский завод будет выпускать изделия для телекоммуникационной, автомобильной, медицинской и светодиодной техники, потребительской и промышленной электроники. Планируется разместить здесь полный цикл контрактного производства.

Большую часть 4-этажного здания в «Алабушево» площадью 15 тысяч кв. метров займут производственные помещения: на первых двух этажах разместится производство печатных плат, на третьем — монтажное производство, на четвертом — офисные и инженерные помещения.

Осенью вокруг здания уже заложили сад: сотрудники «Резонита» провели в «Алабушево» субботник и высадили 300 кустов барбариса, спиреи и пузыреплодника, а также аллею из яблонь.