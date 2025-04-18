Когда речь заходит о масштабных переменах к лучшему, жилье — первое, с чего стоит начать. Мы ищем не просто квадратные метры, а место, где будет уютно просыпаться по утрам, где дети будут расти в безопасности, а каждый вечер будет наполнен пением птиц и ароматом леса. Именно таким местом станет этот жилой комплекс «Зеленоград Ривьера».
Это не просто очередной проект среди новостроек в Зеленограде. Это — настоящая находка для тех, кто хочет купить квартиру и при этом не готов идти на компромиссы между качеством, комфортом и окружением. Здесь столичный уровень жизни встречается с экологичностью и спокойствием пригорода. А главное — это место, куда хочется возвращаться каждый день!
Проект ЖК «Зеленоград Ривьера» реализуется группой компаний «СтройИнновация», известной своим вниманием к деталям, современными архитектурными решениями и строгим соблюдением сроков. В активе компании — успешные жилые и коммерческие проекты, каждый из которых получил высокие оценки на рынке недвижимости. ГК «СтройИнновация» уже трижды становился лауреатом золотого знака «Надежный застройщик России». За плечами ГК «СтройИнновация» — годы стабильной работы, а впереди — еще больше красивых современных проектов.
Строительство в рамках этого проекта идет с опережением графика. Срок сдачи комплекса запланирован на IV квартал 2026 года, однако уже сегодня темпы работ опережают утвержденный план, что свидетельствует о надежности и ответственности застройщика.
Корпус 1 — монолитные конструкции возведены полностью, каменная кладка выполнена до 12-го этажа, ведутся работы на 13-14 этажах, начат монтаж инженерных коммуникаций.
Корпус 2 — монолитные конструкции готовы до 13-го этажа, ведется строительство 14-го. Каменная кладка выполнена до 11-го этажа, продолжается на 12-м, приступили к монтажу коммуникаций.
Корпус 3 — возведены монолитные конструкции 15-го этажа, ведутся работы на техническом этаже. Каменная кладка выполнена до 12-го этажа, продолжается на 13-м.
Корпус 4 — монолитные работы завершены, каменная кладка готова до 14-го этажа, ведутся работы на техническом этаже. Инженерные коммуникации в процессе монтажа.
Подземный паркинг — завершены монолитные работы, активно продолжается монтаж инженерных систем.
Комплекс растет день за днем, приближая момент заселения!
Расположение и транспортная доступность: все продумано до мелочей
Жилой комплекс располагается на улице Летчика Полагушина в центре Зеленограда и граничит с лесным массивом. Такое местоположение дарит жителям бесценную возможность наслаждаться природой, не отказываясь от комфорта городской жизни. Удобный доступ к основным транспортным артериям помогает легко добираться до Москвы, что особенно важно для работающих в столице.
На территории комплекса предусмотрены:
- детский сад, который наверняка оценят семьи с маленькими детьми
- детские и спортивные площадки, обеспечивающие активный отдых для жителей всех возрастов
- комфортные зоны отдыха, где можно расслабиться после рабочего дня
- подземный паркинг с прямым доступом на лифте, избавляющий от проблем с поиском парковочного места.
В шаговой доступности от комплекса находятся школы, поликлиники, магазины, кафе и рестораны, другие объекты социальной инфраструктуры. Одним словом здесь есть всё, что нужно для комфортной жизни современной семьи.
Внешняя красота — это только начало. Дизайнерские входные группы с большими окнами создают ощущение простора. Панорамное остекление в лоджиях и на балконах позволяет наслаждаться прекрасными видами и наполняет помещения естественным светом. Благоустроенная территория с озеленением в лучших традициях города-сада обеспечивает гармонию с природой.
Разнообразие планировок
В комплексе представлены квартиры с различными планировками и площадью от компактных студий до просторных трёхкомнатных, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любой семьи.
Привлекательные условия покупки
Для своих покупателей застройщик продумал различные выгодные предложения, например семейная ипотека со ставкой от 3,5%*.Это делает приобретение квартиры в комплексе доступным и выгодным вложением в будущее вашей семьи.
Но главное — это атмосфера. Уют, который создается не только внутри квартиры, но и снаружи. Благоустроенная территория, экологичные материалы, стильные архитектурные решения — все это создает пространство, где гармонично сочетаются функциональность и эстетика.
Просто представьте: вы выходите из дома, и вместо пыльных улиц — зеленые кроны деревьев, вместо шума машин — пение птиц, и все это в историческом центре города. «Зеленоград Ривьера» — это не просто новостройка в Зеленограде, это — ваш будущий дом, место силы, вдохновения и комфорта.
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График работы: ежедневно с 9:00 до 20:00 (мск)
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