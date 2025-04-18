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Просто представьте: вы выходите из дома, и вместо пыльных улиц — зеленые кроны деревьев, вместо шума машин — пение птиц, и все это в историческом центре города. «Зеленоград Ривьера» — это не просто новостройка в Зеленограде, это — ваш будущий дом, место силы, вдохновения и комфорта.

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График работы: ежедневно с 9:00 до 20:00 (мск)

ЖК «Зеленоград Ривьера» — пространство, где хочется жить!



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