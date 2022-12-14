Все животные проживают и гуляют раздельно друг от друга. Регулярный выгул и кормление осуществляется по привычному для животных графику. Тут ждут как самых маленьких постояльцев (грызунов, рептилий, птиц и т. д.), так и собак крупных пород. На момент проживания владельцам отправляются фото и видео их питомцев.