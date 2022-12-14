Гостиница для животных Zeldog hotel — в 7 минутах от Зеленограда 14.12.2022 Реклама

Зоогостиница Zeldog hotel более пяти лет принимает и заботится о домашних животных. Отапливаемые уютные номера-комнаты находятся в домах на огороженной загородной территории. Также имеется возможность размещения при домашней передержке.

Все животные проживают и гуляют раздельно друг от друга. Регулярный выгул и кормление осуществляется по привычному для животных графику. Тут ждут как самых маленьких постояльцев (грызунов, рептилий, птиц и т. д.), так и собак крупных пород. На момент проживания владельцам отправляются фото и видео их питомцев.

В наличии свободные для бронирования комнаты в новогодние праздники.

Подробную информацию по стоимости и вариантам размещения можно узнать по телефону 8-985-625-22-45.

Ознакомительное посещение: возможно в заранее оговоренное время.

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Адрес: село Алабушево, микрорайон Дедёшино-6, 113
Телефон: 8-985-625-22-45 (с 9:00 до 20:00)

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Метки:
домашние животные, гостиницы, отели, хостелы
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