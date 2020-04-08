Ремонт происходит по алгоритму, который учитывает все нюансы и предусматривает:

звонок клиента с заявкой (необходимо сообщить марку, модель, VIN-номер, характер неисправности, время прибытия);

предварительное согласование объема и стоимости работ по WhatsApp;

договор на выполнение услуг высылается в электронном формате;

по запросу выполняем онлайн-трансляцию из ремонтного бокса;

возврат автомобиля клиенту в удобное время.

Сервис по дистанционной передаче автомобиля для обслуживания и ремонта — это просто и удобно. Вы отдыхаете дома — мы ремонтируем Ваш автомобиль!

* Из тех разъяснений, которые сегодня везде появились, штраф предполагается за несоблюдение требований по приостановке проведения массовых мероприятий, работе торговых точек и по оказанию услуг с личным присутствием граждан.

Автосервисам работать не запретили, поскольку мы с клиентами не общаемся. Клиент приезжает, оставляет на ремонт автомобиль и по окончании ремонта забирает.

При этом не обязательно передавать автомобиль для прохождения технического обслуживания или ремонта в сервисе лично.

Автосервис «Наш»:

Адрес: Зеленоград, Сосновая аллея, проезд 4807, дом 2, строение 5

Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00

Сайт: vilmatt.ru

Телефоны: 8-499-734-05-92, 8-905-500-03-30