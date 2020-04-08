В своем обращении президент РФ объявил о продлении в стране нерабочих дней до 30 апреля включительно. Поэтому у вас появляется прекрасная возможность сделать ТО, отремонтировать свой автомобиль или сделать шиномонтаж именно сейчас, если раньше у вас не хватало на это времени.
Особо востребованы в онлайн режиме:
- Магазин запчастей — телефон для онлайн заказа +79255048770
- Мойка машин — с антисептической обработкой салона
- Шиномонтаж — продолжает работу по сезонной замене зимней резины
Мы понимаем, как важно для вас получить привычно высокий уровень сервиса, поэтому мы подготовили специальные условия по бесконтактному обслуживанию ваших автомобилей.
Для этого разработана процедура Дистанционной передачи:
- предварительно согласовать объем и стоимость работ по телефону +7-499-734-05-92 или WhatsApp +7-905-500-03-30;
- Подогнать автомобиль на парковку автосервиса;
- Передать ключи и свидетельство регистрации транспортного средства СТС в обмен на заказ-наряд в специально отведённом обеззараженном помещении;
- После сообщения о готовности, получить автомобиль с продезинфицированным салоном в том же порядке.
Ремонт происходит по алгоритму, который учитывает все нюансы и предусматривает:
- звонок клиента с заявкой (необходимо сообщить марку, модель, VIN-номер, характер неисправности, время прибытия);
- предварительное согласование объема и стоимости работ по WhatsApp;
- договор на выполнение услуг высылается в электронном формате;
- по запросу выполняем онлайн-трансляцию из ремонтного бокса;
- возврат автомобиля клиенту в удобное время.
Сервис по дистанционной передаче автомобиля для обслуживания и ремонта — это просто и удобно. Вы отдыхаете дома — мы ремонтируем Ваш автомобиль!
* Из тех разъяснений, которые сегодня везде появились, штраф предполагается за несоблюдение требований по приостановке проведения массовых мероприятий, работе торговых точек и по оказанию услуг с личным присутствием граждан.
Автосервисам работать не запретили, поскольку мы с клиентами не общаемся. Клиент приезжает, оставляет на ремонт автомобиль и по окончании ремонта забирает.
При этом не обязательно передавать автомобиль для прохождения технического обслуживания или ремонта в сервисе лично.
Автосервис «Наш»:
Адрес: Зеленоград, Сосновая аллея, проезд 4807, дом 2, строение 5
Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00
Сайт: vilmatt.ru
Телефоны: 8-499-734-05-92, 8-905-500-03-30