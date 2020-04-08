Дистанционная передача машины в сервис. Удобная услуга автосервиса «Наш техцентр» 08.04.2020 автосервис «Наш техцентр»

В своем обращении президент РФ объявил о продлении в стране нерабочих дней до 30 апреля включительно. Поэтому у вас появляется прекрасная возможность сделать ТО, отремонтировать свой автомобиль или сделать шиномонтаж именно сейчас, если раньше у вас не хватало на это времени.

Особо востребованы в онлайн режиме:

  • Магазин запчастей — телефон для онлайн заказа +79255048770
  • Мойка машин — с антисептической обработкой салона
  • Шиномонтаж — продолжает работу по сезонной замене зимней резины

Мы понимаем, как важно для вас получить привычно высокий уровень сервиса, поэтому мы подготовили специальные условия по бесконтактному обслуживанию ваших автомобилей.

Для этого разработана процедура Дистанционной передачи:

  1. предварительно согласовать объем и стоимость работ по телефону +7-499-734-05-92 или WhatsApp +7-905-500-03-30;
  2. Подогнать автомобиль на парковку автосервиса;
  3. Передать ключи и свидетельство регистрации транспортного средства СТС в обмен на заказ-наряд в специально отведённом обеззараженном помещении;
  4. После сообщения о готовности, получить автомобиль с продезинфицированным салоном в том же порядке.

Читайте также
Автотехцентр «Наш» на Восточке — что внутри?

Ремонт происходит по алгоритму, который учитывает все нюансы и предусматривает:

  • звонок клиента с заявкой (необходимо сообщить марку, модель, VIN-номер, характер неисправности, время прибытия);
  • предварительное согласование объема и стоимости работ по WhatsApp;
  • договор на выполнение услуг высылается в электронном формате;
  • по запросу выполняем онлайн-трансляцию из ремонтного бокса;
  • возврат автомобиля клиенту в удобное время.

Сервис по дистанционной передаче автомобиля для обслуживания и ремонта — это просто и удобно. Вы отдыхаете дома — мы ремонтируем Ваш автомобиль!

* Из тех разъяснений, которые сегодня везде появились, штраф предполагается за несоблюдение требований по приостановке проведения массовых мероприятий, работе торговых точек и по оказанию услуг с личным присутствием граждан.

Автосервисам работать не запретили, поскольку мы с клиентами не общаемся. Клиент приезжает, оставляет на ремонт автомобиль и по окончании ремонта забирает.

При этом не обязательно передавать автомобиль для прохождения технического обслуживания или ремонта в сервисе лично.

Автосервис «Наш»:
Адрес: Зеленоград, Сосновая аллея, проезд 4807, дом 2, строение 5
Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00
Сайт: vilmatt.ru
Телефоны: 8-499-734-05-92, 8-905-500-03-30

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
автомобиль, коронавирус, автосервис, восточная коммунальная зона, Автосервис "Наш техцентр"
Реклама
Реклама
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Онлайн
«Теперь люди не будут сообщать, что больны». Как живет на карантине семья с подозрением на коронавирус и почему вахтер подслушивает под их дверью Истории
«Мою еду привезли на стройку». Как на карте Зеленограда появились две пары корпусов с одинаковыми номерами Истории
«В один момент я остался безработным с двумя детьми на руках, ипотекой и кредитом». Почему помощь государства во время эпидемии оказалась бесполезна — письмо в редакцию Истории
Аренда, налоги, кредиты. Что нужно зеленоградскому микро-бизнесу, чтобы выжить и что предлагают власти Новости
Ребенку из Зеленограда сделали укол самого дорогого лекарства в мире Новости
В Савелкинском проезде сделали новый пешеходный переход Новости
Что изменилось в зеленоградском здравоохранении из-за коронавируса: рецепты, лекарства, поликлиники, больница. И все важные телефоны Ответы
Новые записи в дневнике волонтёра. Журналист «Зеленоград.ру» день за днём рассказывает о своей работе волонтёром во время эпидемии коронавируса Истории
Подъезды начали дезинфицировать дважды в сутки Новости
Нужно все-таки носить маски во время эпидемии или нет? А срочно делать их дома самому? Ответы
Как сдать тест на коронавирус, не выходя из дома? Роспотребнадзор начал платный бесконтактный прием анализов с выездом на дом. В Зеленоград тоже выезжают Ответы
«Жилищник» начал требовать срочно погасить долги за коммуналку и угрожает арестом имущества. Речь идет даже о небольших суммах Новости
Капитальный ремонт жилых домов остановлен, но не для всех Новости
«Десяточка» начала доставлять товары на дом в Зеленограде и окрестностях Новости
Сбербанк возобновил работу нескольких отделений в Зеленограде. Они будут работать по субботнему графику Новости
Патрули дружинников проверяют москвичей во время карантина. Какие у них права и как отличить их от самозванцев? Ответы
Депутат Мосгордумы требует на время эпидемии остановить московские стройки Новости
Освобождение полосы в Савёлкинском проезде откладывается. Чтобы смонтировать пешеходный мост, нужно перекрывать движение на три ночи Новости
«И думают эти два пенсионера: сколько еще власти страны не позволят им возвратиться домой?» Семья зеленоградцев вторую неделю не может вернуться в Россию Истории
В школах раздают продуктовые наборы детям-льготникам на период карантина. За ними выстроилась очередь Новости
Сколько людей с коронавирусом в Зеленограде? Объясняем, почему никто не может ответить на этот вопрос Ответы
Как убирают и дезинфицируют жилые дома в Зеленограде для профилактики распространения коронавируса Ответы
«Живём так, как на этой неделе». Собянин продлил домашний режим на месяц и отложил введение пропусков Новости
«Полностью поддерживаем сохранение пешеходного перехода». Специалисты решили сохранить «зебру» через Савёлкинский проезд Новости
Еще одному ребенку начали собирать деньги на самое дорогое лекарство в мире. Это сын священника из Андреевки. Чтобы начать лечение, есть всего полгода Новости
Cломанное дерево в зеленоградском лесу превратилось в ледяной фонтан Жизнь
Жители на самоизоляции начали бросать мусор в подъезде и выкидывать из окон. «Жилищник» просит не превращать подъезды в помойки Новости
Магазины вводят специальные часы для посещения пожилыми людьми Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру