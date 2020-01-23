Наиболее популярные услуги:

сход-развал на лазерном стенде;

компьютерная диагностика — электронный тест дилерским оборудованием на все марки;

диагностика и ремонт автокондиционеров с применением аргонной сварки;

шиномонтаж с ремонтом алюминиевых дисков;

проверка эффективности инжектора с ультразвуковой чисткой форсунок;

полная диагностика автомобиля перед продажей или покупкой с проверкой подвески, двигателя, трансмиссии и лакокрасочного покрытия.

Цены на услуги, стабилизированные на уровне 2014 года, сведены в единую таблицу на сайте автосервиса.

Чтобы ремонт прошел быстрей, часто используемые запчасти есть на складе магазина автотехцентра. Недостающие можно заказать с доставкой.

В автосервисе удобная зона ожидания для клиентов: автоматы с горячими напитками и снеками, детский уголок.