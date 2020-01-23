Автотехцентр «Наш» на Восточке — что внутри? 23.01.2020 Партнерский материал

Мультибрендовый автотехцентр «Наш» уже более 15 лет успешно следит за исправностью и заботится о долголетии любых легковых автомобилей зеленоградцев. Посмотрим, что у него внутри.

В автотехцентре «Наш» в нескольких просторных ремонтных боксах установлено современное оборудование для диагностики и ремонта — до 12 автомобилей одновременно.

Наиболее популярные услуги:

  • сход-развал на лазерном стенде;
  • компьютерная диагностика — электронный тест дилерским оборудованием на все марки;
  • диагностика и ремонт автокондиционеров с применением аргонной сварки;
  • шиномонтаж с ремонтом алюминиевых дисков;
  • проверка эффективности инжектора с ультразвуковой чисткой форсунок;
  • полная диагностика автомобиля перед продажей или покупкой с проверкой подвески, двигателя, трансмиссии и лакокрасочного покрытия.

Цены на услуги, стабилизированные на уровне 2014 года, сведены в единую таблицу на сайте автосервиса.

Чтобы ремонт прошел быстрей, часто используемые запчасти есть на складе магазина автотехцентра. Недостающие можно заказать с доставкой.

В автосервисе удобная зона ожидания для клиентов: автоматы с горячими напитками и снеками, детский уголок.

Цены на услуги техцентра «Наш» в Зеленограде:

Автосервис регулярно проводит выгодные дисконтные акции. Сейчас — «Химчистка салона», «Моторное масло + 3 фильтра для ТО со скидкой 10%».

Автосервис «Наш»:
Адрес: Зеленоград, Сосновая аллея, проезд 4807, дом 2, строение 5
Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00
Сайт: vilmatt.ru
Телефоны: 8-499-734-05-92, 8-905-500-03-30

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