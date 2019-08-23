Курсы «Абакус» по ментальной арифметике для детей от 4 до 14 лет позволяют наиболее полно раскрыть умственный и творческий потенциал вашего ребенка за счет синергетической работы правого и левого полушарий мозга, а также улучшить память, способность к изучению иностранных языков, умение быстро считать без калькулятора, внимательность и концентрацию.

Как это работает — вы узнаете на открытом уроке!

Вас ждут интересные сюрпризы и приятности! Приходите с детками и приводите друзей!

Для двух и более детей из семьи — скидки на обучение!

Ждем Вас!

Зеленоград, корпус 1100, 1 этаж

8 (499)110-02-54 (необходима предварительная запись)



http://абакусцентр.рф

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