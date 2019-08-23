Ребят от 4 до 14 лет приглашает на обучение в Центр Ментальной Арифметики «Абакус». Уже третий год в центре открывают в студентах удивительные способности счета, тренируют их внимание, логику и память, развивают воображение! Самые сильные ученики уже готовятся к участию к Международной Олимпиаде по ментальной арифметике, а тем временем проводятся открытые бесплатные уроки по понедельникам, средам и субботам для набора ребят на первый курс!
Курсы «Абакус» по ментальной арифметике для детей от 4 до 14 лет позволяют наиболее полно раскрыть умственный и творческий потенциал вашего ребенка за счет синергетической работы правого и левого полушарий мозга, а также улучшить память, способность к изучению иностранных языков, умение быстро считать без калькулятора, внимательность и концентрацию.
Как это работает — вы узнаете на открытом уроке!
Вас ждут интересные сюрпризы и приятности! Приходите с детками и приводите друзей!
Для двух и более детей из семьи — скидки на обучение!
Ждем Вас!
Зеленоград, корпус 1100, 1 этаж
8 (499)110-02-54 (необходима предварительная запись)
https://vk.com/himki_abakus_zelenograd
https://www.facebook.com/abakusHimkiZelenograd/
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+7 (495) 76-76-746
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