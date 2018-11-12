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Чем больше становится развивающих кружков для детей, тем сложнее выбрать подходящий. Ещё труднее найти такие занятия, на которых ребенок будет развивать интеллектуальные способности, но не будет скучать. Рассказываем об одной из методик гармоничного развития детей — ментальной арифметике, и поможет нам в этом центр «Абакус» в Зеленограде.

Что такое ментальная арифметика?

Ментальная арифметика — методика развития интеллекта, которая основана на устном счете. Она заключается в том, что детей обучают производить математические вычисления в уме — без помощи бумаги или калькулятора. При этом цель метода — разностороннее развитие интеллекта ребенка и его творческих способностей.

Известно, что развитие одной интеллектуальной способности часто приводит к улучшению других навыков. Например, когда люди изучают иностранные языки, они также повышают способность к концентрации. То же самое происходит с ментальной арифметикой.

Чаще всего методике обучают детей в возрасте от 4 до 14 лет, потому что в этом возрасте мозг развивается наиболее активно, а приобретенные навыки закрепляются на годы вперед. Например, в центре «Абакус» самым юным ученикам по 4-5 лет. Ребята в этом возрасте быстрее усваивают арифметические концепции и получают знания, которые помогут им подготовиться к школе.

А если мой ребенок уже пошел в школу — ему поздно начинать занятия ментальной арифметикой?

Нет, ментальная арифметика — это способ развивать интеллект в любом возрасте. В Европе по этой методике занимаются даже пенсионеры — для пожилых людей это способ профилактики болезни Альцгеймера.

По словам преподавателей центра «Абакус», больше всего у них занимается детей и подростков в возрасте 8-12 лет, и это самые сильные студенты. Ментальная арифметика помогает школьникам стать более внимательными и усидчивыми, развить нестандартные способы мышления и улучшить память и логику.

И чем ментальная арифметика отличается от обычных математических операций в уме?

Основа программы — обучение вычислению на абакусе, или счетной доске. Сначала дети учатся пользоваться абакусом и выполнять на нем математические операции. Как только ученики осваивают этот навык — они переходят к вычислениям в уме. Дети также выполняют операции на абакусе, только теперь представляют его на память.

Абакус позволяет ребенку представить абстрактные цифры в виде материальных предметов (как палочки, пальцы, яблоки и т.п), как это происходит в традиционной системе образования. Но с абакусом дети сразу начинают изучать формулы.

Эта методика известна в азиатских странах и даже входит в программу обучения в японских начальных школах. Всего обучение длится 2-2,5 года, но первые результаты видны через два месяца занятий.

Но как это поможет ребенку в школе и в дальнейшей жизни?

Наиболее очевидный результат обучения — дети могут быстро и без ошибок выполнять математические операции в уме. Например, после прохождения программы ученики могут выполнять вычисления с двузначными числами со скоростью десять чисел в секунду.

Информация по методике Абакус Центра, на примере одного из партнеров Москвы

Но на математических способностях преимущества методики не заканчиваются. Основная цель курса — гармоничное развитие интеллекта. Поэтому на занятиях дети решают логические задачи и тренируют внимание (концентрацию, объем, устойчивость, переключаемость), логику, память и воображение.

Такая разносторонняя программа способствует укреплению нейронных связей между полушариями мозга, развивает сообразительность и нестандартный подход к решению задач. Ребенок начинает лучше учиться в школе, становится увереннее в себе и самостоятельнее.

Да, это полезно. Но ребенку же будет скучно все время заниматься математикой?

Детей действительно нельзя научить тому, что им неинтересно. Поэтому на занятиях важно менять активности. Например, на занятиях по ментальной арифметике дети не только учатся вычислениям, но и:

  • Выполняют упражнения на память и концентрацию. При этом детей учат воспринимать не только зрительную, но и слуховую информацию.
  • Играют в развивающие игры, которые повышают способности к логике и нестандартному мышлению.
  • Работают в группе. При этом у детей развиваются навыки общения и эмоциональный интеллект.

Смена деятельности помогает ребенку не заскучать на занятиях и провести время с пользой. При этом каждый ученик занимается в своем темпе. Поэтому на курсах интересно и отличникам, и детям с трудностями в обучении.

Дети также получают домашние задания. Ведь успех — это результат ежедневных упражнений. Домашние задания выполняются онлайн, на любом устройстве, подключенном к интернету. Дети решают примеры, тренируют скорость восприятия и могут поиграть. На выполнение домашнего задания уходит 15-20 минут в день.

Занятия ведут обычные учителя?

В учебных центрах преподают профессиональные педагоги, которые прошли отдельный курс инструктора по ментальной арифметике. Часто их специализация — математика, информатика или педагогика начальной школы.

Например, в центре «Абакус» преподаватели сами активно учатся новому. Они разрабатывают методы и программы обучения детей, которые заинтересуют учеников и помогут им лучше усваивать знания. Для этого педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации и посещают «круглые столы» с коллегами для обмена опытом.

Что ещё мне нужно знать о занятиях?

Уроки проходят в группах по 5-8 человек, и поэтому преподаватель может уделить достаточно времени каждому ребенку. Занятия проходят по два часа один раз в неделю. Также ученики ежедневно выполняют домашние задания — это занимает 15-20 минут.

Педагоги держат родителей в курсе об успехах детей. После каждого занятия преподаватели рассказывают о теме урока и результате ребенка, а также дают советы по обучению дома.

Но как мне убедиться, что ребенку точно понравится заниматься ментальной арифметикой?

В центре «Абакус» считают, что у родителей и детей должна быть возможность познакомиться с программой обучения до покупки курса. Поэтому в центр можно прийти на бесплатный пробный урок. По словам преподавателей, уже после одного занятия ребенок уходит с запасом новых знаний, поэтому это время точно не будет потрачено впустую.

Запись на пробные занятия в «Абакусе» — по телефону 8(499)110-93-07.

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