Центр создан для устранения нарушений и коррекции всех высших психических функций и решения проблем школьной неуспеваемости, а так же оказания психотерапевтической помощи взрослым и детям по любым, возникшим психологическим проблемам.

Многие коррекционные педагоги ЦКП «Логопед-Проф» (логопеды, дефектологи и нейропсихологи) имеют два — три высших профильных образования, дипломы с отличием, постоянно повышают квалификацию, изучая инновационные методы работы, разрабатываемые в России и за рубежом.