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Центр коррекционной педагогики «Логопед-Проф» — детям и взрослым 28.09.2018 Центр коррекционной педагогики «Логопед-Проф» Реклама

Центр коррекционной педагогики «Логопед-Проф» является самым крупным в Зеленограде частным центром помощи детям с нарушениями речи, внимания, восприятия, памяти и поведения. Руководители и ведущие специалисты ЦКП «Логопед-Проф» Панфутовы Мария Андреевна (логопед, дефектолог) и Дмитрий Викторович (психолог-психотерапевт, нейропсихолог) с 20-ти летним опытом успешной работы в области коррекции самых сложных речевых, обще мозговых нарушений, устранении психологических проблем у взрослых и детей.

Центр создан для устранения нарушений и коррекции всех высших психических функций и решения проблем школьной неуспеваемости, а так же оказания психотерапевтической помощи взрослым и детям по любым, возникшим психологическим проблемам.

Многие коррекционные педагоги ЦКП «Логопед-Проф» (логопеды, дефектологи и нейропсихологи) имеют два — три высших профильных образования, дипломы с отличием, постоянно повышают квалификацию, изучая инновационные методы работы, разрабатываемые в России и за рубежом.

фото: logoped-prof.ru

Центр «Логопед-Проф» работает по направлениям:

  • логопедия,
  • дефектология,
  • нейрокорреция,
  • психотерапия,
  • нейросенсорная интегррация,
  • подготовка к школе,
  • репетиторство,
  • скорочтение,
  • каллиграфия (коррекция почерка).

Занятия проходят индивидуально и в мини группах.

На занятия к логопеду, дефектологу, нейропсихологу и на нейросенсорную интеграцию принимаем детей с дизартрией, алалией, дисграфией, дислексией, ОНР, заиканием, ФФН, ЗПР, расстройством аутистического спектра, ДЦП, УО, ММД и др., а также всех желающих быть успешными в школьном обучении. Помогаем взрослым, мечтающим справиться с нарушениями речи (коррекция звукопроизношения, заикание, афазия).

Психолог-психотерапевт помогает взрослым и детям, избавиться от психологических и мышечных зажимов, страхов, фобий, созависимостей, психосоматических заболеваний, устранить не успехи в личной жизни, финансовое неблагополучие т. д.

Подготовку к школе и репетиторство осуществляют опытные педагоги начальных классов и психологи. Программа подбирается по навыкам и возрасту учащегося. Все дети прошедшие подготовительное обучение чтению, счет и письму в «Логопед-Проф» интеллектуально и психологически готовы к школе.

Занятия в ЦКП «Логопед-Проф» проходят в теплой дружественной обстановке! Нацеленность на скорейший результат — кредо наших специалистов!

Контакты:

  • Зеленоград, площадь Юности, корпус 125, телефон 8(925)891-56-46
  • Зеленоград, улица Новокрюковская, корпус 1824, телефон 8(926)103-18-24
  • График работы с 9:00 — до 20:00, понедельник-воскресенье.

www.logoped-prof.ru

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В сентябре и всегда!

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