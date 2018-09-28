Центр коррекционной педагогики «Логопед-Проф» является самым крупным в Зеленограде частным центром помощи детям с нарушениями речи, внимания, восприятия, памяти и поведения. Руководители и ведущие специалисты ЦКП «Логопед-Проф» Панфутовы Мария Андреевна (логопед, дефектолог) и Дмитрий Викторович (психолог-психотерапевт, нейропсихолог) с 20-ти летним опытом успешной работы в области коррекции самых сложных речевых, обще мозговых нарушений, устранении психологических проблем у взрослых и детей.
Центр создан для устранения нарушений и коррекции всех высших психических функций и решения проблем школьной неуспеваемости, а так же оказания психотерапевтической помощи взрослым и детям по любым, возникшим психологическим проблемам.
Многие коррекционные педагоги ЦКП «Логопед-Проф» (логопеды, дефектологи и нейропсихологи) имеют два — три высших профильных образования, дипломы с отличием, постоянно повышают квалификацию, изучая инновационные методы работы, разрабатываемые в России и за рубежом.
Центр «Логопед-Проф» работает по направлениям:
- логопедия,
- дефектология,
- нейрокорреция,
- психотерапия,
- нейросенсорная интегррация,
- подготовка к школе,
- репетиторство,
- скорочтение,
- каллиграфия (коррекция почерка).
Занятия проходят индивидуально и в мини группах.
На занятия к логопеду, дефектологу, нейропсихологу и на нейросенсорную интеграцию принимаем детей с дизартрией, алалией, дисграфией, дислексией, ОНР, заиканием, ФФН, ЗПР, расстройством аутистического спектра, ДЦП, УО, ММД и др., а также всех желающих быть успешными в школьном обучении. Помогаем взрослым, мечтающим справиться с нарушениями речи (коррекция звукопроизношения, заикание, афазия).
Психолог-психотерапевт помогает взрослым и детям, избавиться от психологических и мышечных зажимов, страхов, фобий, созависимостей, психосоматических заболеваний, устранить не успехи в личной жизни, финансовое неблагополучие т. д.
Подготовку к школе и репетиторство осуществляют опытные педагоги начальных классов и психологи. Программа подбирается по навыкам и возрасту учащегося. Все дети прошедшие подготовительное обучение чтению, счет и письму в «Логопед-Проф» интеллектуально и психологически готовы к школе.
Занятия в ЦКП «Логопед-Проф» проходят в теплой дружественной обстановке! Нацеленность на скорейший результат — кредо наших специалистов!
Контакты:
- Зеленоград, площадь Юности, корпус 125, телефон 8(925)891-56-46
- Зеленоград, улица Новокрюковская, корпус 1824, телефон 8(926)103-18-24
- График работы с 9:00 — до 20:00, понедельник-воскресенье.
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
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