Prime Food — первоклассная доставка еды в Зеленограде от создателей кафе Brunch Time и Mill на площади Юности.

Условия акции:

при заказе от 1500 рублей — картофельные крокеты в подарок (промокод ZRU1)

при заказе от 2000 рублей — PRIMEБУТЕР классический в подарок (промокод ZRU2)

при заказе от 2500 рублей — Пепперони (23 см) в подарок (промокод ZRU3).

Заказывайте прямо сейчас на сайте primefood.ru или в приложении «Prime Food» (скачать можно на Google Play и в App Store).



Время работы: с 12:00 до 23:30.