Prime Food — первоклассная доставка еды в Зеленограде от создателей кафе Brunch Time и Mill на площади Юности.
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- при заказе от 1500 рублей — картофельные крокеты в подарок (промокод ZRU1)
- при заказе от 2000 рублей — PRIMEБУТЕР классический в подарок (промокод ZRU2)
- при заказе от 2500 рублей — Пепперони (23 см) в подарок (промокод ZRU3).
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Время работы: с 12:00 до 23:30.
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