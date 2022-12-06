Акция в Prime Food — заказывайте еду и получайте подарки 06.12.2022 Реклама

Prime Food — первоклассная доставка еды в Зеленограде от создателей кафе Brunch Time и Mill на площади Юности.

Условия акции:

  • при заказе от 1500 рублей — картофельные крокеты в подарок (промокод ZRU1)
  • при заказе от 2000 рублей — PRIMEБУТЕР классический в подарок (промокод ZRU2)
  • при заказе от 2500 рублей — Пепперони (23 см) в подарок (промокод ZRU3).

Заказывайте прямо сейчас на сайте primefood.ru или в приложении «Prime Food» (скачать можно на Google Play и в App Store).

Время работы: с 12:00 до 23:30.

Метки:
доставка готовой еды, prime food
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