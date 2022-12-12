Новый высококлассный аппарат МРТ в медицинском центре «Детство Плюс» готов к работе
Условия акции
Скидкой 20% могут воспользоваться все, кто записался на КТ и МРТ-обследование* в будни (с понедельника по пятницу), в часы действия акции:
- с 12 декабря по 1 января — при записи на время обследования с 8.00 до 13.00
- со 2 по 10 января 2023 года — целый день, то есть с 8:00 до 20:30.
* Акция не распространяется на услуги с введением контрастного вещества. Скидки по данной акции не суммируются с другими скидками и специальными предложениями, действующими в клинике.
Запись по телефону: 8-800-234-58-34
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Безопасные горки для зимнего катания установят в Зеленограде (вот их адреса). С остальным будут бороться Новости
Акция в клинике «Детство плюс» — с 12 декабря скидка 20% на компьютерную томографию и МРТ-обследования* Реклама
Сохранения пешеходного прохода к Дворцу творчества будут добиваться через суд. К иску может присоединиться более 1400 человек Новости
Центр комплексной подготовки «Воин» — новая жизнь клуба в 11-м микрорайоне. Знание, сила, уверенность, здоровье и воспитание личности Партнёрский материал
Автобусу от Малино изменили расписание, чтобы на него успевали пассажиры вечерней электрички. Так они избегают ужасного пешеходного моста в Крюково Новости
Новый магазин-шоурум итальянской женской одежды ITALIA by OLESIA — честные цены, лучшее качество, поставки напрямую от ведущих фабрик Италии Реклама
Новогодняя программа мероприятий от библиотек и культурных центров Зеленограда — игры, спектакли, мастер-классы, фотосессии Реклама
Возле метро «Пятницкое шоссе» открыли новую парковку — бесплатную для тех, кто едет на метро Новости