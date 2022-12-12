Условия акции

Скидкой 20% могут воспользоваться все, кто записался на КТ и МРТ-обследование* в будни (с понедельника по пятницу), в часы действия акции:

с 12 декабря по 1 января — при записи на время обследования с 8.00 до 13.00

со 2 по 10 января 2023 года — целый день, то есть с 8:00 до 20:30.

* Акция не распространяется на услуги с введением контрастного вещества. Скидки по данной акции не суммируются с другими скидками и специальными предложениями, действующими в клинике.



Запись по телефону: 8-800-234-58-34

Медицинский центр «Детство Плюс»