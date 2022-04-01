Новый высококлассный аппарат МРТ в медицинском центре «Детство Плюс» готов к работе 01.04.2022 ZELENOGRAD.RU
Что такое МРТ

Магнитно-резонансная томография — это современный и высокоинформативный диагностический метод исследования, позволяющий получать изображения внутренних органов, тканей и сосудов высокого качества, используя не традиционное рентгеновское излучение, а магнитное поле. Этот метод выступает в качестве именно той инстанции, которая позволяет правильно и объективно поставить диагноз. Проведение в целях достоверной диагностики МРТ с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла — принятый международный стандарт. Установленное в центре «Детство Плюс» новое, первое в России уникальное МРТ- оборудование MAGNETOM Sempra System марки Siemens с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла позволяет обеспечить толщину среза 1 мм и видеть мельчайшие детали органов с высоким качеством получаемого изображения.

Так как метод магнитно-резонансной томографии не несет лучевой нагрузки, он является абсолютно безвредным для организма человека и дает возможность повторять исследования настолько часто, насколько это требуется в каждой конкретной ситуации.

Показания к применению МРТ-исследования

МРТ наиболее часто применяется для исследования центральной нервной системы, позвоночника и костно-мышечной системы, внутренних органов, сосудов. Эти исследования позволяют оценить структуру органов, выявить нарушения развития, травматические изменения, опухоли и прочее.

Применение контрастного усиления повышает информативность МРТ-исследования, но применение высокопольных (1,5 Тесла и более) аппаратов является возможность получать высокое качество изображения в большинстве случаев без применения контрастных средств. В подавляющем большинстве случаев метод магнитно-резонансной томографии позволяет не только выявить заболевания, но и устанавливать их природу, помогая врачу вовремя назначить необходимое лечение.

Как происходит процедура МРТ-исследования?

Обследование безболезненное. Вы не чувствуете магнитное поле. Некоторые МРТ-исследование проводятся с введением магнитноконтрастного средства через вену. В отдельных случаях друг или член семьи могут быть с вами.

Вы ложитесь на кушетку, которая заезжает в туннель магнита, и неподвижно лежите до окончания исследования. Это занимает от 10 минут до часа. Врач наблюдает за вами с помощью видеокамеры, а общаться вы можете через переговорное устройство. Во время исследования дышите спокойно и не шевелите головой и телом. Лишние движения могут исказить снимки.

Сохраняйте спокойствие и скажите врачу, если почувствуете дискомфорт.

Во время процедуры вы будете слышать разные звуки — постукивания, щелчки и т. п. Так работает аппарат. Вы не остаетесь одни — врач всегда рядом во время исследования и готов помочь. Если вы чувствуете дискомфорт, нажмите на кнопку вызова врача и скажите об этом, и исследование остановят. Выполняйте инструкции врача — и все пройдет отлично.

По окончании обследования вас могут попросить подождать, пока МРТ-изображения не будут изучены и пока не будет уверенности в том, что дополнительных снимков не потребуется.

Результаты МРТ-исследования:

  • снимки или компакт-диск, включающий все серии исследования
  • письменное заключение врача, выдаваемое в течение 1- 2-х часов.

В сложных диагностических случаях, требующих консилиума или проведения комплексных исследований, заключение выдается в течение 24 часов. Возможна также пересылка изображения на электронный адрес, указанный пациентом.

Противопоказания

Абсолютные потивопоказания к выполнению МРТ:

  • наличие в организме кардиостимулятора, ICD (имплантируемого кардиовертера-дефибрилятора)
  • металлические протезы клапанов сердца
  • имплантаты внутреннего уха (электронного или ферромагнитного)
  • шунтирующие системы головного и спинного мозга
  • вшитые инсулиновые помпы и вшитые нервные стимуляторы
  • беременность в первом триместре.

При наличии в организме металлических фиксирующих конструкций или искусственных суставов необходимо предоставить послеоперационную выписку с указанием названия операции и наименования металла, из которого сделана фиксирующая конструкция (например, титан), названия фирмы-производителя или фразы «противопоказаний для МРТ нет».

Это не относится к зубным брекетам и зубным имплантатам.

Относительные противопоказания к выполнению МРТ:

  • клаустрофобия
  • наличие кава-фильтра, кровоостанавливающих клипс на сосудах легких, брюшной полости и таза (выполнение МРТ возможно через 1,5 месяца после операции)
  • стенты сосудов сердца и почек (выполнение МРТ возможно через 1,5 месяца после операции)
  • наличие татуировок, выполненных с помощью красителей с содержанием металлических соединений (возможен ожог и артефакты)
  • невозможность сохранять неподвижное положение в течении 20-30 минут
  • поперечные размеры пациента, превышающие диаметр просвета магнита (60 см).

Противопоказания к выполнению исследования с контрастированием:

  • прохождение предшествующего исследования с контрастом менее 24 часов назад
  • любые ранее перенесенные побочные реакции на контрастный препарат
  • поливалентная лекарственная аллергия в анамнезе
  • острая и хроническая почечная недостаточность (снижение клубочковой фильтрации от 30 мл/мин/1,73 м и ниже)
  • тяжелая форма бронхиальной астмы.

При жизненных показаниях проведение контрастирования возможно с лекарственной подготовкой пациента для снижения риска аллергической реакции — решение принимается совместно рентгенологом, лечащим врачом, врачом аллергологом.

Подготовка к исследованию

МРТ органов брюшной полости, МРТ желчных протоков (МРХПГ):

  • за 3 дня до исследования исключить из рациона овощи, фрукты, молочные продукты, газированные напитки, хлеб (можно употреблять каши, бульон, отварное мясо, рыбу, курицу, сыр, масло и печенье)
  • за один день перед исследованием необходимо принимать «Эспумизан» (по 2 капсуле 3 раза в день)
  • процедура проводится строго натощак или не ранее чем через 6 часов после приема пищи, за 3 часа до исследования необходимо воздержаться от приема любой жидкости, курения и жевательной резинки
  • за один час до исследования нужно выпить 3 таблетки «Но-шпы» или «Дротаверина» по 40 мг
  • перед исследованием необходимо опорожнить мочевой пузырь.

МРТ матки и яичников:

  • выполняется на 7-12 день менструального цикла, строго после менструации (при необходимости исследование можно проводить по согласованию с лечащим врачом в любой день)
  • возможно только через 1 месяц после диагностического выскабливания полости матки и цервикального канала, в противном случае — по согласованию с лечащим врачом

МРТ предстательной железы:

  • возможно только через 1,5 месяца после пункционной биопсии, в противном случае — по согласованию с лечащим врачом.

МРТ прямой кишки:

  • после проведения колоноскопии МРТ прямой кишки назначают через 3 дня
  • за 3 дня до исследования исключить из рациона овощи, фрукты, молочные продукты, газированные напитки, хлеб (можно употреблять каши, бульон, отварное мясо, рыбу, курицу, сыр, масло и печенье)
  • в течение одного дня перед исследованием принимать таблетки «Эспумизан» (по 2 капсуле 3 раза в день)
  • для подготовки кишечника за 1 день до исследования нужно использовать щадящие микроклизмы (Микролакс), при наличии колостомы для очистки отключённого отдела кишки — используются очистительные клизмы (наконечник клизмы — в устье отключённого отдела, после стула — очистительная клизма в задний проход, до чистой воды)
  • с собой необходимо иметь сменный калоприёмник
  • последний прием пищи за 4-6 часов до исследования
  • за один час до исследования нужно выпить 3 таблетки «Но-шпы» или «Дротаверина» по 40 мг
  • перед исследованием необходимо опорожнить мочевой пузырь.

МРТ мочевого пузыря:

  • после проведения цистоскопии МРТ мочевого пузыря назначают через 3 дня
  • за 3 дня до исследования исключить из рациона овощи, фрукты, молочные продукты, газированные напитки, хлеб (можно употреблять каши, бульон, отварное мясо, рыбу, курицу, сыр, масло и печенье)
  • в течение одного дня перед исследованием принимать таблетки «Эспумизан» (по 2 капсуле 3 раза в день)
  • последний прием пищи за 4-6 часов до исследования
  • за один час до исследования нужно выпить 3 таблетки «Но-шпы» или «Дротаверина» по 40 мг
  • опорожнить мочевой пузырь за 1 час до исследования, а за 15-20 минут до исследования выпить 200 мл негазированной питьевой воды.

Остальные виды МРТ не требуют специальной подготовки.

На исследование необходимо принести медицинскую документацию, относящуюся к зоне обследования:

  • направление
  • выписки из стационара, если есть
  • данные предыдущих исследований, таких как МРТ, УЗИ, КТ, если они выполнены в другом лечебном учреждении.

Пациенту рекомендуем прийти за 15-20 минут до назначенного времени исследования.

Медицинский центр «Детство Плюс»

Метки:
медицинские услуги, Семейная медицинская клиника "Детство Плюс"
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