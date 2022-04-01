Как происходит процедура МРТ-исследования?

Обследование безболезненное. Вы не чувствуете магнитное поле. Некоторые МРТ-исследование проводятся с введением магнитноконтрастного средства через вену. В отдельных случаях друг или член семьи могут быть с вами.

Вы ложитесь на кушетку, которая заезжает в туннель магнита, и неподвижно лежите до окончания исследования. Это занимает от 10 минут до часа. Врач наблюдает за вами с помощью видеокамеры, а общаться вы можете через переговорное устройство. Во время исследования дышите спокойно и не шевелите головой и телом. Лишние движения могут исказить снимки.

Сохраняйте спокойствие и скажите врачу, если почувствуете дискомфорт.

Во время процедуры вы будете слышать разные звуки — постукивания, щелчки и т. п. Так работает аппарат. Вы не остаетесь одни — врач всегда рядом во время исследования и готов помочь. Если вы чувствуете дискомфорт, нажмите на кнопку вызова врача и скажите об этом, и исследование остановят. Выполняйте инструкции врача — и все пройдет отлично.

По окончании обследования вас могут попросить подождать, пока МРТ-изображения не будут изучены и пока не будет уверенности в том, что дополнительных снимков не потребуется.

Результаты МРТ-исследования:

снимки или компакт-диск, включающий все серии исследования

письменное заключение врача, выдаваемое в течение 1- 2-х часов.

В сложных диагностических случаях, требующих консилиума или проведения комплексных исследований, заключение выдается в течение 24 часов. Возможна также пересылка изображения на электронный адрес, указанный пациентом.