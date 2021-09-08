В дни выборов школьников отправят на экскурсии, выставки и в парки. Дистанционную учебу и выходные решили не вводить. Первый день голосования, 17 сентября, в школах назвали «развивающим». Каждая школа подготовила на этот день свой график.

В департаменте образования «Зеленоград.ру» уточнили, что родителей «заранее проинформировали о планируемом выездном мероприятии». Если вам ещё не сообщили о режиме учебы 17 сентября, спрашивайте своих классных руководителей.

Например, ученики начальной школы 1528 будут соревноваться в «Веселых стартах» на стадионе у школы, а для остальных в Центр компьютерного обучения проведут уроки по профориентации.

В школе 842 группы детсада 17 сентября будут работать как обычно. Ученикам 1-2 классов проведут просветительские и развивающие занятия, а более старшие дети отправятся в «библиотеки, музеи, парки и лесопарки». Ученики школы 1912 тоже ждут экскурсии, занятия на открытом воздухе, музеи и выставочные залы.

Еще две школы, 1353 и 2045, не станут менять расписание для учащихся тех корпусов, где голосования не будет — там уроки пройдут как обычно. Остальные ребята также отправятся на внеклассные мероприятия вне школы.