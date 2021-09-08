Как будут работать школы 17 сентября, когда учёба пересекается с выборами 08.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Голосование на выборах депутатов Государственной думы в этот раз идёт три дня и начнётся в пятницу, а в Зеленограде подавляющее большинство избирательных участков находится в школах. Выяснили, как школы будут работать в пятницу, 17 сентября, когда учеба пересекается с выборами.

В дни выборов школьников отправят на экскурсии, выставки и в парки. Дистанционную учебу и выходные решили не вводить. Первый день голосования, 17 сентября, в школах назвали «развивающим». Каждая школа подготовила на этот день свой график.

В департаменте образования «Зеленоград.ру» уточнили, что родителей «заранее проинформировали о планируемом выездном мероприятии». Если вам ещё не сообщили о режиме учебы 17 сентября, спрашивайте своих классных руководителей.

Например, ученики начальной школы 1528 будут соревноваться в «Веселых стартах» на стадионе у школы, а для остальных в Центр компьютерного обучения проведут уроки по профориентации.

В школе 842 группы детсада 17 сентября будут работать как обычно. Ученикам 1-2 классов проведут просветительские и развивающие занятия, а более старшие дети отправятся в «библиотеки, музеи, парки и лесопарки». Ученики школы 1912 тоже ждут экскурсии, занятия на открытом воздухе, музеи и выставочные залы.

Еще две школы, 1353 и 2045, не станут менять расписание для учащихся тех корпусов, где голосования не будет — там уроки пройдут как обычно. Остальные ребята также отправятся на внеклассные мероприятия вне школы.

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Центризбирком предлагал отправить детей на каникулы

Еще в мае министр просвещения РФ заверял: «Мы проконтролируем, чтобы образовательные программы не пострадали. Локальные коррективы расписания не повлияют на полноту знаний, получаемых школьниками». В июле Центризбирком сообщал, что ведет переговоры с министерством о том, чтобы дать школьникам выходной на время выборов.

Каникулы в итоге вводить не стали. Видимо, выход на федеральном уровне нашли именно в перенесении занятий на улицу или замене их экскурсиями. По данным департамента образования, московские школьники в зависимости от своего района в этот день посетят:

  • Московский институт электронной техники (МИЭТ)
  • ВДНХ
  • музей космонавтики
  • Главный ботанический сад
  • музеи-усадьбы Кусково, Измайлово, Люблино
  • Дарвиновский музей
  • музей Победы на Поклонной горе
  • МГУ
  • Курчатовский институт

Трехдневные выборы впервые провели в сентябре 2020 года в 41 регионе (тогда первые два дня назывались временем для досрочного голосования). В прошлом году ни ЦИК, ни минпросвещения никаких общих указаний о порядке совмещения двух процессов на места не направляли, регионы решали проблему на свое усмотрение.

Например, пишет «Коммерсант», школы устраивали «дни здоровья», проводили уроки в библиотеках, вывозили детей на экскурсии и в театры. Где-то на время выборов вернули дистанционный формат, а где-то просто отменили уроки.

На голосовании с 17 по 19 сентября будут выбирать депутатов Госдумы, в некоторых округах Москвы — депутатов Мосгордумы. До 13 сентября можно подать заявление на включение в список избирателей, которые проголосуют онлайн. В дальнейшем среди участников электронного голосования на выборах разыграют квартиры и автомобили.

Также у голосующих онлайн москвичей будет возможность поменять свое решение. Это должно защитить от принуждения на работе и технических сбоев.

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Верно ли отправлять детей на экскурсии вместо уроков из-за голосования?
Да, все нормально
Нет, нужно сделать выходной
Нет, нужны онлайн-уроки
Проголосовали 44 человека
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Метки:
выборы, школы, сюжет: выборы в госдуму 2021
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