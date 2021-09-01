Около 3600 первоклассников примут зеленоградские школы в новом учебном году. Точное число ещё уточняется, потому что заявки в школы продолжают поступать. Но в любом случае, это рекордное число новых школьников.

Об этом рассказал префект Анатолий Смирнов. «В последние годы количество первоклассников было огромным — первые классы по 25-30 человек в нумерации достигали букв И, К, Л и даже далее. То есть в каждую школу поступало не менее трехсот первоклашек» , — сказал Смирнов, отметив, что вовремя построенные новые школьные корпуса позволяют справиться с этой нагрузкой.

Действительно, число первоклассников в зеленоградских школах за последние восемь лет выросло почти на 40 процентов.