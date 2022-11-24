«Весной старый песок на детских площадках все равно будут менять и завозить новый, — пояснили „Зеленоград.ру“ это решение в „Жилищнике“, — можно брать его сейчас, не дожидаясь весны. Тем более, зимой дети в песочницах не играют». В управляющей компании отметили, что проблем с песком нет, взять его из песочницы — обычная практика.

Насколько безопасны для зимних игр остающиеся после выкапывания песка ямы, в «Жилищнике» не пояснили.

По рекомендациям Госстроя, при гололеде во дворах должен применяться крупнозернистый и среднезернистый речной песок, не содержащий камней и глины. Такой же обычно привозят в песочницы.