11
Обледеневшие дорожки посыпают песком из детских площадок. Это вообще нормально? 24.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Ямы в детских песочницах замечены во некоторых дворах. Как выяснилось, дворники берут оттуда песок для посыпания обледеневших дорожек. Выяснили, нормально ли это.

«Весной старый песок на детских площадках все равно будут менять и завозить новый, — пояснили „Зеленоград.ру“ это решение в „Жилищнике“, — можно брать его сейчас, не дожидаясь весны. Тем более, зимой дети в песочницах не играют». В управляющей компании отметили, что проблем с песком нет, взять его из песочницы — обычная практика.

Насколько безопасны для зимних игр остающиеся после выкапывания песка ямы, в «Жилищнике» не пояснили.

По рекомендациям Госстроя, при гололеде во дворах должен применяться крупнозернистый и среднезернистый речной песок, не содержащий камней и глины. Такой же обычно привозят в песочницы.

Читайте также
Как меняют песок на детских площадках
Поддерживаете ли вы решение брать песок для посыпания обледеневших дорожек из детских площадок?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 599 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
детские площадки, уборка улиц и дворов, антигололедный реагент
Реклама
Реклама
Обсуждение
yasik *****
28 ноября 2016
Ничего плохого в этом не вижу. Зато неоднократно видела ,как после уборки площадки весь растасканный вокруг песочницы песок возвращали обратно, вместе с листвой, палками и прочим мусором. А так хоть обновляться будет.
Igor K____
28 ноября 2016
В принципе тут нет ничего плохого,не надо далеко за песком ходить.
Но вот только вспоминается весной и летом огромное количество обращений в префектуру от жителей города со словами типа "... у нашего дома песочница пустая!Завезите песок" и после десятка таких обращений,его привозят
Кирилл Варламов
28 ноября 2016
Зимой песочницы не используются для игр. За летний сезон песок в песочнице загрязняется (листвой, фекалиями животных, мусором). Почему бы его не использовать для обработки тротуаров? А летом пополнять запасы в песочницы новым, чистым песком. Вполне логично организовать такой оборот.
MaTh MaTh
28 ноября 2016
Конечно нормально. Экономно, по-хозяйски. Дети зимой могут копать снег, который чище песка загаженного за лето всякими зверюшками.
Барри
28 ноября 2016
Обязательно сохраните где-нибудь эту новость, в мае, когда появится соответствующая новость про "детям негде копать", козырнёте своим предвидением.
Инна Иванова
28 ноября 2016
Это все хорошо, но оставлять огромные ямы в песочнице (как у корп. 302), которые снежком припорошит, а дети все равно зимой на площадке бегают и могут ногу сломать влетев вот в такую яму.
Застрельщик Иванович
28 ноября 2016
Потом весной песочек потечет в ливневую канализацию, а летом начнутся истеричные вопли "а чой-та после каждого сильного дождя у нас все затапливает".
Маргарита Олеговна
29 ноября 2016
Ещеб они ямы закрывали, а то у нас в 14 тоже берут, а ямы не закрыты. Так можно ноги переломать. Дети же и зимой на площадках играют.
Татьяна Бать
29 ноября 2016
И правильно делают, что посыпают именно песком, а не рективами химическими.
kh Craft
29 ноября 2016
Странно читать комменты, когда песочницу завалит снегом, и она покроется коркой льда, дворники будут раскапывать ее? Думаю нет! А если будут, то во "что" превратиться детская площадка.

А что делают дворники, когда у них закончится песок в песочнице...

Если старый песок из песочницы ПОЛОЖЕНО использовать для посыпания тротуаров, то его осенью должны из песочницы вынуть и складировать в специальном месте, есть же будки для песка на дорогах, а когда наступит гололед, брать из этого места.
А сейчас это похоже на воронку от взрыва.

Когда пришел Собянин, в первые месяцы, асфальт был чист в любую погоду и при любом снегопаде, а что сейчас...
kh Craft
30 ноября 2016
Это по инерции, в наследство от Лужкова осталось, не успел за первые месяцы все украсть
При Лужкове дороги не чистились, у меня во дворе точно. Самое интересное, что дворников я не видел ни при Лужкове, ни про Собянине, когда чистили дороги, ни сейчас.



Хотя сейчас вижу, иногда, снег убирают, когда он в камень превратится, а не пока он рыхлый. И ломом, так чтобы в асфальте дырки появились, туда вода просочилась, он замерз потрескался. НУ и весной перекладываем опять...
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Чёрная пятница» в сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» — только 25 ноября Афиша
Жизнь и космос конструктора Гуськова, в честь которого названа улица в Зеленограде Истории
Зеленоградские художники украсили витрины ДК новогодними персонажами Это было непросто Жизнь
Удобный шиномонтаж на въезде в Зеленоград прекратил работать — его снесли, как незаконную постройку Новости
Новый зеленоградский Центр офтальмологии «Прозрение» — в клинике теперь есть свой детский офтальмолог Реклама
Обледеневшие дорожки посыпают песком из детских площадок. Это вообще нормально? Ответы
Акция «Счастливые Будни» в СушиСтор Зеленопарк — скидка -30% Реклама
Старые районы Зеленограда оказались в «лидерах» по числу малообеспеченных семей Новости
Ювелирная выставка «Jocellum Зеленоград 2022» — с 23 по 27 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
«Готов сделать крюковский вокзал чистым и уютным». Владелец магазина в здании старого вокзала предлагает не сносить его, а сдать ему вместе с залом ожидания Истории
«Скачите, старушки». Неизвестные перекрыли проход возле ТЦ в пятом микрорайоне и испарились Новости
Двести человек эвакуировались из горящего хостела в Солнечногорском округе Новости
«Везде, где лежит плитка — голый лёд». Как коммунальщики справились с ледяным дождем Истории
Акция «Чёрная пятница» в универмаге «Телеграф» в «Зеленопарке» с 25 по 27 ноября: скидки до 80%, а также стендап-концерт Виктории Складчиковой Реклама
Виртуальная колоноскопия на компьютерном томографе в центре «Томоград» — высокоточная малоинвазивная методика обследования толстого кишечника Реклама
Секреты коктейльного бара «Говорите тише» в Зеленограде Партнёрский материал
В доме под Зеленоградом взорвался газ. Один человек пострадал Новости
Мюзикл-шоу от артистов и выпускников школы мюзикла Westend — 27 ноября на сцене Дворца творчества Афиша
Новый год отпразднуют без фейерверков и больших уличных концертов. В остальном всё будет, как обычно Новости
Прохожие спасли провалившихся под лед детей в деревне под Зеленоградом Новости
Три новостройки по программе реновации в 9 микрорайоне планируют сдать до конца года. Но заселять их начнут не раньше весны Новости
Большинство читателей «Зеленоград.ру» выступило против сноса здания старого вокзала в Крюково. Вот их мнения Истории
Где эта улица, где этот дом? Зеленоград на старой карте посёлка Крюково Истории
Корпус 1936 планируют передать под заселение до конца ноября Новости
Торговый центр начал сдавать места на своей парковке жителям окрестных домов. Спрос превысил предложение почти в десять раз Новости
Посёлок Крюково сквозь время: чем закончились 1960-е, как его поглотил Зеленоград и что сегодня на месте старых улиц Истории
Расскажите, как убирали ваш двор в первую зимнюю неделю - поставьте оценку коммунальным службам Истории
Неделя FIX PRICE в семейной клинике «ЭстеДи» — с 28 ноября по 4 декабря консультация врача-специалиста стоит 1000 рублей Реклама
© 1997–2022 Зеленоград.ру