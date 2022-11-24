Ямы в детских песочницах замечены во некоторых дворах. Как выяснилось, дворники берут оттуда песок для посыпания обледеневших дорожек. Выяснили, нормально ли это.
«Весной старый песок на детских площадках все равно будут менять и завозить новый, — пояснили „Зеленоград.ру“ это решение в „Жилищнике“, — можно брать его сейчас, не дожидаясь весны. Тем более, зимой дети в песочницах не играют». В управляющей компании отметили, что проблем с песком нет, взять его из песочницы — обычная практика.
Насколько безопасны для зимних игр остающиеся после выкапывания песка ямы, в «Жилищнике» не пояснили.
По рекомендациям Госстроя, при гололеде во дворах должен применяться крупнозернистый и среднезернистый речной песок, не содержащий камней и глины. Такой же обычно привозят в песочницы.
Но вот только вспоминается весной и летом огромное количество обращений в префектуру от жителей города со словами типа "... у нашего дома песочница пустая!Завезите песок" и после десятка таких обращений,его привозят
А что делают дворники, когда у них закончится песок в песочнице...
Если старый песок из песочницы ПОЛОЖЕНО использовать для посыпания тротуаров, то его осенью должны из песочницы вынуть и складировать в специальном месте, есть же будки для песка на дорогах, а когда наступит гололед, брать из этого места.
А сейчас это похоже на воронку от взрыва.
Когда пришел Собянин, в первые месяцы, асфальт был чист в любую погоду и при любом снегопаде, а что сейчас...
Хотя сейчас вижу, иногда, снег убирают, когда он в камень превратится, а не пока он рыхлый. И ломом, так чтобы в асфальте дырки появились, туда вода просочилась, он замерз потрескался. НУ и весной перекладываем опять...