Замена песка на игровых площадках — это ежегодная процедура. Обычно её проводят весной-летом, ориентируясь на погодные условия. Конкретные даты, месяцы и сроки для завоза и замены песка на детских площадках документально не регламентированы, как и время его выемки.

Для детских площадок берут речной или специально просеянный песок из карьеров. Песок для использования в детских играх не просто просеивают — его промывают и прокаливают. Вслед за этим, в соответствии с ГОСТом, отправляют на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, которая должна подтвердить отсутствие патологической микрофлоры, и только потом завозят на игровые площадки.

«Вновь завозимый песок соответствует гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. Гигиенические требования к качеству почв игровых, детских площадок жилой застройки регламентируются СанПин 2.1.7.1287-03 „Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы“. Исследования почвы (в том числе песка) в жилой застройке проводятся один-два раза в год», — сообщили в префектуре на запрос «Зеленоград.ру».

Просто выбрасывать использованный песок на свалку запрещено, поэтому его перерабатывают.