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Из песочницы на детской площадке увезли весь песок. Что привезут на смену? 14.04.2021 ZELENOGRAD.RU

На подъездах зеленоградских домов появились объявления с предупреждением, что из песочниц на детских площадках будут увозить песок для замены. Выяснили, что происходит со старым песком и какой песок должны привозить ему на смену.

Замена песка на игровых площадках — это ежегодная процедура. Обычно её проводят весной-летом, ориентируясь на погодные условия. Конкретные даты, месяцы и сроки для завоза и замены песка на детских площадках документально не регламентированы, как и время его выемки.

Для детских площадок берут речной или специально просеянный песок из карьеров. Песок для использования в детских играх не просто просеивают — его промывают и прокаливают. Вслед за этим, в соответствии с ГОСТом, отправляют на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, которая должна подтвердить отсутствие патологической микрофлоры, и только потом завозят на игровые площадки.

«Вновь завозимый песок соответствует гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. Гигиенические требования к качеству почв игровых, детских площадок жилой застройки регламентируются СанПин 2.1.7.1287-03 „Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы“. Исследования почвы (в том числе песка) в жилой застройке проводятся один-два раза в год», — сообщили в префектуре на запрос «Зеленоград.ру».

Просто выбрасывать использованный песок на свалку запрещено, поэтому его перерабатывают.

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Метки:
жкх, детские площадки, благоустройство
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 15:58
Помниться объявление в подъезде дома были обозначены сроки замены песка: вывоз с 15 марта, а насыпание нового до конца мая.

А вот что будут делать с реагентами, такие беленькие гранулы, которыми сыпали дорожки, потом сметали на площадку и сейчас равномерно распределили по всей площадке при разравнивании песка с реагентами после зимы...
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