Куда едут автобусы 1 и 3, если к их номерам добавлены разные буквы 08.08.2023 ZELENOGRAD.RU

По городу курсируют автобусы со старыми и хорошо знакомыми номерами, но с новыми и непонятными литерами: 1а, 1в, 1 т, 1у, 3а, 3к, 3у. Разобрались, чем они отличаются от полноценных «единицы» и «тройки».

Автобусы 1 и 3 с буквами — а укороченные рейсы на основе привычных. Вот как они ходят:

Маршрут 1а: «14-й микрорайон — СТО ВАЗ»

Маршрут 1в: «Станция Крюково (она же теперь „МЦД Крюково“) — СТО ВАЗ»

Маршрут 1т: «Станция Крюково — Поликлиника» (вероятно, на Каштановой аллее)

Маршрут 1у: «14-й микрорайон — Автокомбинат»

Маршруты 3а и 3к: «Станция Крюково — Западная». Чем они отличаются, в департаменте транспорта не уточнили. Если верить расписанию, то 3а ходит только с 7:00 до 8:40, а 3к — круглосуточно.

Маршрут 3у: «Станция Крюково — Автокомбинат», утверждают в дептрансе, хотя в расписании на сайте «Московский транспорт» конечной значится Алабушевское кладбище.

Как это всё можно запомнить, в департаменте транспорта не поясняют. Отвечают только, что «алгоритм присваивания литер разработан в целях унификации и систематизации отображения номеров маршрутов плановых укороченных рейсов». Но понятного алгоритма что-то не прослеживается. Почему бы просто не объявлять в салоне и не показывать на табло и автобусе актуальную для данного рейса конечную остановку, непонятно.

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Метки:
автобусы, автобус 1, автобус 3
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