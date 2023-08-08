Автобусы 1 и 3 с буквами — а укороченные рейсы на основе привычных. Вот как они ходят:



Маршрут 1а: «14-й микрорайон — СТО ВАЗ»

Маршрут 1в: «Станция Крюково (она же теперь „МЦД Крюково“) — СТО ВАЗ»

Маршрут 1т: «Станция Крюково — Поликлиника» (вероятно, на Каштановой аллее)

Маршрут 1у: «14-й микрорайон — Автокомбинат»

Маршруты 3а и 3к: «Станция Крюково — Западная». Чем они отличаются, в департаменте транспорта не уточнили. Если верить расписанию, то 3а ходит только с 7:00 до 8:40, а 3к — круглосуточно.

Маршрут 3у: «Станция Крюково — Автокомбинат», утверждают в дептрансе, хотя в расписании на сайте «Московский транспорт» конечной значится Алабушевское кладбище.

Как это всё можно запомнить, в департаменте транспорта не поясняют. Отвечают только, что «алгоритм присваивания литер разработан в целях унификации и систематизации отображения номеров маршрутов плановых укороченных рейсов». Но понятного алгоритма что-то не прослеживается. Почему бы просто не объявлять в салоне и не показывать на табло и автобусе актуальную для данного рейса конечную остановку, непонятно.