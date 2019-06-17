Чтобы желающего стать депутатом Мосгордумы зарегистрировали для участия в выборах, его должна либо выдвинуть политическая партия, либо он должен собрать подписи избирателей. Сейчас в Зеленограде два кандидата активно собирают подписи — в Зеленограде 170190 избирателей, для выдвижения нужны подписи трёх процентов, то есть 5106 человек.

Чтобы оставить подпись вам должно быть 18 полных лет на момент выборов (8 сентября), у вас должна быть регистрация на территории Зеленограда, вы должны иметь при себе паспорт. Оставить подпись можно за нескольких кандидатов. Сбор подписей за выдвижение кандидатов продлится до 5 июля, голосование — 8 сентября.