Чтобы желающего стать депутатом Мосгордумы зарегистрировали для участия в выборах, его должна либо выдвинуть политическая партия, либо он должен собрать подписи избирателей. Сейчас в Зеленограде два кандидата активно собирают подписи — в Зеленограде 170190 избирателей, для выдвижения нужны подписи трёх процентов, то есть 5106 человек.
Чтобы оставить подпись вам должно быть 18 полных лет на момент выборов (8 сентября), у вас должна быть регистрация на территории Зеленограда, вы должны иметь при себе паспорт. Оставить подпись можно за нескольких кандидатов. Сбор подписей за выдвижение кандидатов продлится до 5 июля, голосование — 8 сентября.
Сборщики подписей за 52-летнего предпринимателя Евгения Елагина ходят по квартирам. «Волонтеры постараются заглянуть в каждый дом — прошу у вас поддержки и помощи в выдвижении, а также заранее извиняюсь за доставленные неудобства,» — говорит Елагин.
Также подпись можно оставить в его приемной по адресу Георгиевский проспект, дом 5, первый этаж («клюшка») с понедельника по пятницу с 9 до 18, в субботу с 10 до 15. Сборщик подписей может прийти домой — для этого позвоните приемную +7(499)214-00-78.
52-летний предприниматель и муниципальный депутат района Силино Андрей Титов собирает подписи через пикеты и обход квартир. «Не так это просто, как может показаться, но время еще есть, уверен, что получится собрать нужное количество», сказал Титов.
Стационарного пункта сбора подписей у него нет. Его сборщики одеты в фирменные накидки и бейсболки.
Бывшему главе Андреевки 32-летнему Ивану Ульянченко не нужно собирать подписи — его выдвигает КПРФ.
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