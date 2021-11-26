Как обновляют лес вокруг Зеленограда и почему молодые деревья косят и рубят 26.11.2021 ZELENOGRAD.RU

«Высадили гектары леса, а потом все саженцы покосили, почему это произошло и что там собираются строить?», — такие вопросы от читателей регулярно приходят в редакцию «Зеленоград.ру». Вместе с Комитетом лесного хозяйства Московской области разобрались, как пошагово выглядит уход за молодым лесом, зачем новый лес косят и рубят и почему отчетность о площади посадок может выглядеть странно.

С апреля по октябрь 2021 года вокруг Зеленограда высадили 148 га леса. Работы шли на территориях, где ранее были санитарные рубки или пожары — рядом с деревнями Повадино, Брехово, Жилино, Голубое, рядом с Алабушево и Горетовкой, рядом с Черной Грязью, Менделеево и Поярково. В следующие семь лет эти участки будут дополнять и освобождать от травы, а часть саженцев скосят, чтобы остальные росли лучше.

Такие работы называются искусственным лесовосстановлением. Кроме него, в лесничествах проводят другие мероприятия: дополнение лесных культур, а еще рубки части молодняка — в рамках ухода за лесов. Вот по каким этапам проходит работа от посадки саженцев до формирования полноценного леса.

Рубки и восстановление леса

Все леса в Московской области относятся к категории защитных лесов. Это значит, что здесь возможен только один вид рубок — санитарные. Их проводят, когда большая часть леса на участке погибла или, например, заражена вредителями.

В Солнечногорском районе, по данным на 2019 год, лес занимает 51356 га. С 2010 по 2021 годы в рамках санитарных рубок вырублен лес на площади 2876 га. За этот же период в рамках искусственного лесовосстановления (когда лес высаживают на месте рубок) посажено леса на площади 2370 га.

Что происходит с лесом дальше

После того как саженцы высадили, лесничие проводят их инвентаризацию — в первый, третий и пятый годы их жизни. Обычно всю площадь делят на участки 50х50 и пересчитывают, сколько саженцев прижилось.

Если приживаемость оказалась меньше 25%, то такие посадки списывают, снова готовят почву и высаживают новый лес.

Если прижилось больше 25%, но меньше 85% сеянцев, на этом участке проводится дополнение лесных культур. Иными словами, здесь досаживают столько сеянцев, сколько необходимо по документам на гектар. Это может быть 200, 300 или 1000 штук.

Как считают, сколько нужно саженцев

Летом 2021 года в Андреевке, Алабушево и Дедешино сажали лес в рамках акции «Лес Победы». Сажали по правилам лесовосстановления — исходя из расчета не менее 3000 саженцев на один гектар. То есть борозды напаханы через 3,5 метра, в каждом ряду посажены сеянцы сосны или ели через 70-80 сантиметров.

Молодой лес развивается на протяжении семи лет, а потом его переводят в категорию «площадей, покрытых лесом». Если в этот момент в лесу есть не менее двух тысяч деревьев на гектар, то такой лес считается здоровым.

Как ухаживают за лесом

Летом 2021 читательница «Зеленоград.ру» написала в редакцию о якобы вырубленном молодняке рядом с Алабушево. Ей показалось, что подрядчики выкосили все саженцы вместе с травой. На самом деле всё было в порядке: рабочие убирали траву и часть молодых деревьев, чтобы остальные получали больше света и быстрее росли.

В первые годы после посадки молодые деревья легко спутать с постоянно растущей травой: высота стволика саженца может начинаться от 12 см, средний диаметр стволика у корневой шейки — 2 мм.

Сеянцы изначально высаживают с пониманием, что небольшая часть из них погибнет. Поэтому им нужен особенный уход: если дальше ничего не сделать, они будут мешать расти друг другу, борясь за свет и утопая в траве. Соответственно, части насаждений света будет не хватать, они будут плохо развиваться.

В первое время именно трава составляет основную конкуренцию саженцам. Она поднимается быстрее и забирает большую часть света. На первом этапе лесоводственный уход состоит в том, что рабочие убирают траву и некоторую древесную растительность.

Зачем нужны рубки ухода

Лиственные деревья (осина, ольха, береза) и кустарники (орешник, бузина, малина) растут гораздо быстрее, чем посаженные хвойные деревца. Из-за этого они могут могут заглушать, угнетать и мешать росту других лесных культур, более ценных.

Чтобы этого не происходило, часть молодняка убирают (скашивают), оставляя наиболее ценные породы. Ценные для Московской области культуры — это сосна, ель, дуб и береза. Хвойные породы деревьев растут медленнее, чем «пионерные» породы — рябина, орешник, осина, береза, малина, и остаются в их тени.

Даже когда молодняк переведут в категорию «покрытых лесом земель», за ними продолжают ухаживать. Только теперь назначают рубки ухода, так называемые осветления и прочистки.

Рубки ухода нужны, чтобы создать благоприятные условия для роста наиболее ценных хвойных деревьев. При этом вырубаются не все лиственные породы — наиболее здоровые, сильные, красивые оставляют расти дальше. Таким образом формируется смешанный лес.

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Зачем дополнять лес

Саженцы могут гибнуть или останавливаться в развитии по трем причинам:

Человеческий фактор: например, случаются ошибки в уходе или подрядчики не производят вовремя лесоводственный уход. За нарушение условий контракта они заплатят штраф, но время на уход за саженцами может быть упущено.

Лесные пожары: в траве огонь очень быстро распространяется, и саженцы сгорают вместе с ней.

Погодные условия: здесь ситуация примерно такая же, как с овощами и ягодами, который люди выращивают на дачах: бывает урожайный год, а бывает неурожайный. Засухи, ливни, вредители леса и болезни — все это напрямую влияет на состояние посадок.

Еще на приживаемость может влиять качество самой посадки и качество сеянцев.

В целом за последние девять лет в Подмосковье высажено 180 млн саженцев на площади 50 тысяч га — в рамках искусственного лесовосстановления. А в рамках дополнения за тот же срок на всей территории области высадили лес на площади 36,2 тысячи га.

Это не значит, что заменили больше половины всех посадок. Грубо говоря, отчетность складывается так: в 2010 посадили саженцы на 100 га, в 2011 обнаружили только 80% выживших, досадили новые саженцы на тот же участок, потом еще раз. В итоге в отчетности в графе «дополнение лесных культур» за три года будет значиться 300 га, хотя работы шли на одном и том же участке.

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Как обновляют лес вокруг Зеленограда и почему молодые деревья косят и рубят Ответы
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