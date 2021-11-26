Зачем дополнять лес

Саженцы могут гибнуть или останавливаться в развитии по трем причинам:

Человеческий фактор: например, случаются ошибки в уходе или подрядчики не производят вовремя лесоводственный уход. За нарушение условий контракта они заплатят штраф, но время на уход за саженцами может быть упущено.

Лесные пожары: в траве огонь очень быстро распространяется, и саженцы сгорают вместе с ней.

Погодные условия: здесь ситуация примерно такая же, как с овощами и ягодами, который люди выращивают на дачах: бывает урожайный год, а бывает неурожайный. Засухи, ливни, вредители леса и болезни — все это напрямую влияет на состояние посадок.

Еще на приживаемость может влиять качество самой посадки и качество сеянцев.

В целом за последние девять лет в Подмосковье высажено 180 млн саженцев на площади 50 тысяч га — в рамках искусственного лесовосстановления. А в рамках дополнения за тот же срок на всей территории области высадили лес на площади 36,2 тысячи га.

Это не значит, что заменили больше половины всех посадок. Грубо говоря, отчетность складывается так: в 2010 посадили саженцы на 100 га, в 2011 обнаружили только 80% выживших, досадили новые саженцы на тот же участок, потом еще раз. В итоге в отчетности в графе «дополнение лесных культур» за три года будет значиться 300 га, хотя работы шли на одном и том же участке.