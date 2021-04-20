Дополнение и уход

Дополнение лесных культур — это мероприятие, во время которого высаживают деревья или кустарники на месте погибших растений. Эта процедура затронет участки рядом с Лугинино, Черной Грязью, Середниково, Менделеево, Радищево, Солнечногорском. Всего — на территории 80 гектаров.

Еще один тип мероприятий — лесоводственный уход. Это удаление естественно возобновившихся нежелательных древесных пород. Одно из основных направлений этого мероприятия — рубка, которая удаляет ненужные деревья из древостоя и создает благоприятные условия роста лучшим деревьям главных пород. Эти действия пройдут на территории общей площадью больше тысячи гектаров: рядом с Горетовкой, Брехово, Рузино, Голубое, Дедешино, Менделеево, Ржавками, Черной Грязью и Середниково, Жилино, Лыткино, Солнечногорском, Кочугино и Радишево, Юрлово.

Также на территории Клинского лесничества на площади 120 гектаров пройдет обработка почвы для посадки деревьев.