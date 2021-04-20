Несколько мероприятий по восстановлению и уходу за лесом проведут в 2021 году на территориях рядом с Зеленоградом. На некоторых участках новые деревья высадят массово, на других — подсадят новые на месте погибших, а ещё уберут лишние деревья, которые мешают расти основным породам. Рассказываем, что именно и где будут делать.
Искусственное лесовосстановление — это выращивание лесов на территориях, где были рубки или пожары. Оно проводится, когда невозможно обеспечить естественное восстановление леса в тех же объемах. В 2021 году эта процедура пройдет на территориях рядом с деревней Повадино, Брехово, Жилино, Голубое, рядом с Алабушево и Горетовкой, рядом с Черной Грязью, Менделеево и Поярково. Всего — на 147,6 гектаров, сообщили «Зеленоград.ру» в Комитете лесного хозяйства Московской области.
Дополнение лесных культур — это мероприятие, во время которого высаживают деревья или кустарники на месте погибших растений. Эта процедура затронет участки рядом с Лугинино, Черной Грязью, Середниково, Менделеево, Радищево, Солнечногорском. Всего — на территории 80 гектаров.
Еще один тип мероприятий — лесоводственный уход. Это удаление естественно возобновившихся нежелательных древесных пород. Одно из основных направлений этого мероприятия — рубка, которая удаляет ненужные деревья из древостоя и создает благоприятные условия роста лучшим деревьям главных пород. Эти действия пройдут на территории общей площадью больше тысячи гектаров: рядом с Горетовкой, Брехово, Рузино, Голубое, Дедешино, Менделеево, Ржавками, Черной Грязью и Середниково, Жилино, Лыткино, Солнечногорском, Кочугино и Радишево, Юрлово.
Также на территории Клинского лесничества на площади 120 гектаров пройдет обработка почвы для посадки деревьев.
Ранее на территориях с Зеленоградом планировали вырубить 13 гектаров леса. Обследование показало, что там почти не осталось живых деревьев. Рубка коснулась бы участков рядом с деревней Веревское (7,1 га), Брехово (2,8 га) между Пятницким шоссе и Середниково (2,8 га). Этот конкурс не состоялся, как и еще более ранний, на вырубку ста гектаров рядом с нашим городом.