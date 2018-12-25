А вот маленькую детскую ледяную горку на площади Юности, которая в прошлом году действовала неподалеку от карусели, собирать снова не стали. По этому поводу префектура уже получила несколько обращений от горожан, недовольных тем, что детям стало негде кататься — большая лыжная горка не предназначена для малышей. Ответов на обращения пока поступало.

В «новом городе» (район Крюково) на встрече с населением управа обещала оборудовать горки у корпусов 1560, 1529 и 1606 — там же, где они были в прошлом году.

Детскую горку соорудили и в 23 микрорайоне, на бульваре у корпуса 2307А — деревянную, с лестницей и перилами. Она была в прошлом году, а весной горку разобрали. Нынешнюю ждёт та же судьба: «Горку весной демонтируют, и мы будем договариваться с городом о стационарной горке в другом месте», сообщают в Телеграм-чате микрорайона. Летом на месте горки планируется сделать детскую площадку с игровым комплексом.

Из «народных горок» пользуются популярностью горки в лесу между 9, 4 и 12 микрорайонами — Лисьи, Медвежьи, горки в овраге у корпуса 1201 и другие. Есть горки в 16 микрорайоне, в МЖК, на стадионе «Элион» и за «Ведогонь-театром» в 5 микрорайоне. Горка от префектуры в парк Победы, возле Центрального проспекта, в этом году перекрыта забором — парк ремонтируют.