Зима и новогодние каникулы — лучшее время для катания с горок для детей и взрослых. Zelenograd.ru пересчитал горки в Зеленограде: ледяные и снежные, построенные и естественные. Некоторые городские горки переехали, какие-то снова поставили там же, где они были в прошлом году, а другие исчезли. И только лесные и «народные» горки никто не строил и не закрывал — они образуются сами.
На Чёрном озере детских горок больше нет. Год назад их было две, ледяные на деревянном каркасе. Но после очередного благоустройства, которое прошло в тёплый сезон, места для горок больше нет — там, где они располагались, разбили цветники, как сообщили местные власти.
Зато две ледяные горки устроили на детских площадках, расположенных у Флейты (корпус 360) со стороны Савёлкинского проезда. Горки небольшие, для детей младшего возраста. В перспективе ледяные горки появятся и возле Большого городского пруда — после окончания нынешнего ремонта, по словам главы управы района Савёлки Андрея Макшанцева.
Поставили детскую ледяную горку с деревянной лестницей и за корпусом 403а.
На таких горках деревянную основу обкладывают льдом, деревянными делают перила на подъеме и верхнюю площадку. Это позволит горкам дольше продержаться — полностью ледяные горки часто разрушают вандалы. В прошлом году небольшую ледяную горку ставили за корпусом 403А, рядом с катком. К концу сезона её почти полностью разрушили — отбили бортики, куски лестницы и спуска.
На площади Юности действует 35-метровая лыжная горка, которая появилась там в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Рядом работает прокат лыж и сноубордов — по расписанию: подходите к будке, записываетесь на определенное время, заполняете документ об ответственности за здоровье и жизнь, получаете и идете кататься. Можно приходить со своим снаряжением и кататься без расписания. Каждый день до 31 декабря на горке проходят тренировки: в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 — сноуборд для начинающих. 12:00, 16:00 и 18:00 — катание на сноуборде по перилам. До конца года в 14:00 — открытые уроки и фан-встречи в известными российскими сноубордистами и лыжниками, мастерами спорта, чемпионами России, призерами кубков Европы и Олимпийских игр (они проходят не каждый день — сверяйтесь с расписанием).
А вот маленькую детскую ледяную горку на площади Юности, которая в прошлом году действовала неподалеку от карусели, собирать снова не стали. По этому поводу префектура уже получила несколько обращений от горожан, недовольных тем, что детям стало негде кататься — большая лыжная горка не предназначена для малышей. Ответов на обращения пока поступало.
В «новом городе» (район Крюково) на встрече с населением управа обещала оборудовать горки у корпусов 1560, 1529 и 1606 — там же, где они были в прошлом году.
Детскую горку соорудили и в 23 микрорайоне, на бульваре у корпуса 2307А — деревянную, с лестницей и перилами. Она была в прошлом году, а весной горку разобрали. Нынешнюю ждёт та же судьба: «Горку весной демонтируют, и мы будем договариваться с городом о стационарной горке в другом месте», сообщают в Телеграм-чате микрорайона. Летом на месте горки планируется сделать детскую площадку с игровым комплексом.
Из «народных горок» пользуются популярностью горки в лесу между 9, 4 и 12 микрорайонами — Лисьи, Медвежьи, горки в овраге у корпуса 1201 и другие. Есть горки в 16 микрорайоне, в МЖК, на стадионе «Элион» и за «Ведогонь-театром» в 5 микрорайоне. Горка от префектуры в парк Победы, возле Центрального проспекта, в этом году перекрыта забором — парк ремонтируют.
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