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На площади Юности возводят 35-метровую лыжную горку 12.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Изюминкой зеленоградской программы фестиваля «Путешествие в рождество», который 14 декабря откроется на площади Юности, станет 35 метровая снежная горка. Корреспондент Zelenograd.ru посмотрел, как её монтируют.

На какой возраст рассчитана горка, пока непонятно.

Какой-то отдельной горки для малышей на площади не видно.

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