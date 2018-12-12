Все программа фестиваля «Путешествие в Рождество»
Фото: Zelenograd.ru
Изюминкой зеленоградской программы фестиваля «Путешествие в рождество», который 14 декабря откроется на площади Юности, станет 35 метровая снежная горка. Корреспондент Zelenograd.ru посмотрел, как её монтируют.
Можно приходить со своим снаряжением, но будет работать бесплатный прокат лыж и сноубордов.
Каждый день c 14 по 31 декабря тренировки: в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 — сноуборд для начинающих. 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 — катание на сноуборде по перилам.
До конца года в 14:00 — открытые уроки и фан-встречи в известными российскими сноубордистами и лыжниками, мастерами спорта, чемпионами России, призерами кубков Европы и Олимпийских игр (они проходят не каждый день — сверяйтесь с расписанием).
На какой возраст рассчитана горка, пока непонятно.
Какой-то отдельной горки для малышей на площади не видно.
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