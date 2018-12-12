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Как главную площадь Зеленограда украсили к Новому году 12.12.2018 ZELENOGRAD.RU

14 декабря на площади Юности открывается новогодний фестиваль «Путешествие в рождество». Корреспондент Zelenograd.ru проверил, как она готовится к праздникам. Посмотрите — это действительно красиво.

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