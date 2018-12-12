Программа фестиваля «Путешествие в Рождество» на площади Юности
Фото: Zelenograd.ru
14 декабря на площади Юности открывается новогодний фестиваль «Путешествие в рождество». Корреспондент Zelenograd.ru проверил, как она готовится к праздникам. Посмотрите — это действительно красиво.
Площадь готовят к фестивалю «Путешествие в Рождество»
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
Каток всё еще закрыт, но айс-маты уже лежат — открыть его собираются 14 декабря
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
Сцену подготовили для уличных театров и музыкантов
Фото: Zelenograd.ru
По всей площади стоят небольшие ёлки — живые
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
Домики-шале для мастер-классов и ярмарки
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
Рядом с каруселью — новогодний автобус, в который можно зайти (открыты все двери:))
Фото: Zelenograd.ru
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