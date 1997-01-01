Рождественский фестиваль откроется на площади Юности в пятницу 14 декабря. Каждый день — бесплатные открытые тренировки по сноуборду, в том числе с участием известных спортсменов, катания на лыжной горке, гастрономические мастер-классы, диджей-школа, уличные спектакли. Рассказываем подробности программы.
На площади почти смонтировали лыжную горку длиной 35 метров (смотрите фото). Будет работать бесплатный прокат лыж и сноубордов.
Устроят игровой хоккейный лабиринт, откроют зимний тир, где стрелять надо будет снежками.
Каждый день c 14 по 31 декабря тренировки: в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 — сноуборд для начинающих. 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 — катание на сноуборде по перилам.
А в 14:00 — открытые уроки и фан-встречи в известными российскими сноубордистами и лыжниками, мастерами спорта, чемпионами России, призерами кубков Европы и Олимпийских игр (они проходят не каждый день — сверяйтесь с расписанием).
Каток на площади обещают открыть к началу фестиваля — 14 декабря.
Каждый день для детей кулинарные мастер-классы: в будни с 15:00 до 18:45, в выходные с 12:00 до 18:45. Повара покажут, как готовить традиционные блюда российских регионов. В их числе новогодние вареники с творогом по ростовскому рецепту, хворост по-татарски, карельские лодочки, новгородские картофельные зразы, мордовскую «медвежью лапу», питерские пышки и бефстроганов, салат по-приморски из кальмаров и морской капусты, выборгский крендель, московский салат «Столичный». Выбирайте подходящий мастер класс в расписании.
По будням в 17:00, по выходным в 16:00 - игры и конкурсы с Дедом Морозом и Снегурочкой. Здесь же уличные театры покажут новогодние спектакли, выступят музыкальные коллективы. Пока известно расписание на первую неделю фестиваля.
14 декабря 18:00. Театр-студия «Колесо» с новогодним спектаклем «Звезда Деда Мороза»
15 декабря 18:00. Театр «Занавес» со спектаклем «Снегурочка»
16 декабря 17:00, 18:00. Театр «Беспредел» со спектаклем «Новогодний беспредел». Театр «ДаМы» со спектаклем «Снежная королева»
17 декабря, 17:00, 18:00. Театр «Петрушкина слобода"со спектаклем «Серебряное копытце». Вокальный ансамбль CoffeetimeBand
18 декабря, 18:00. Певец Алексей Гоман
19 декабря, 18:00. Кавер-группа «После 11»
20 декабря, 18:00. Кавер-группа One Life
21 декабря, 18:00. Певица Ольга Задонская
В Москве самые интересные развлечения фестиваля сосредоточатся, как обычно, в центре. Выбирайте интересные на сайте фестиваля.
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