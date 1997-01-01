Покататься на лыжах, сноуборде и коньках

На площади почти смонтировали лыжную горку длиной 35 метров (смотрите фото). Будет работать бесплатный прокат лыж и сноубордов.

Устроят игровой хоккейный лабиринт, откроют зимний тир, где стрелять надо будет снежками.

Каждый день c 14 по 31 декабря тренировки: в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 — сноуборд для начинающих. 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 — катание на сноуборде по перилам.

А в 14:00 — открытые уроки и фан-встречи в известными российскими сноубордистами и лыжниками, мастерами спорта, чемпионами России, призерами кубков Европы и Олимпийских игр (они проходят не каждый день — сверяйтесь с расписанием).

Каток на площади обещают открыть к началу фестиваля — 14 декабря.