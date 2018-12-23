Заработал самый ожидаемый и самый большой каток в Зеленограде — на площади Юности. Каток работает с 10 до 22 часов ежедневно. Вход со своими коньками — бесплатный.

При катке есть пункт проката. В праздники и выходные прокат стоит 350 рублей для взрослых и 250 рублей для детей до 7 лет. В будние дни — 250 и 150 рублей соответственно.

За 300 рублей с залогом в 1000 рублей в аренду дают также специальные опоры — так называемых помощников фигуриста в виде пингвина, бегемота, панды и миньона.

Работает пункт заточки коньков — 300 рублей за пару коньков.

Аренда камеры хранения — 100 рублей.

Льготным категориям граждан при предъявлении подтверждающего документа предоставляют 50-процентную скидку.

По правилам, на лёд нельзя выходить в обычной обуви. В том числе потому, что реагенты и грязь с подошвы портят ледовое покрытие. Нельзя и на беговых коньках. Также запрещается играть в хоккей и вести на катке любую тренерскую деятельность или проводить индивидуальные занятия частного характера (фигуристов, хоккея, танцев на льду). В частности, нельзя выполнять сложные элементы фигурного катания — степень сложности определяет администратор катка. Ездить можно строго против часовой стрелки. Всё для собственной же безопасности посетителей катка.