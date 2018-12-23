Заработал самый ожидаемый и самый большой каток в Зеленограде — на площади Юности. Каток работает с 10 до 22 часов ежедневно. Вход со своими коньками — бесплатный.
При катке есть пункт проката. В праздники и выходные прокат стоит 350 рублей для взрослых и 250 рублей для детей до 7 лет. В будние дни — 250 и 150 рублей соответственно.
За 300 рублей с залогом в 1000 рублей в аренду дают также специальные опоры — так называемых помощников фигуриста в виде пингвина, бегемота, панды и миньона.
Работает пункт заточки коньков — 300 рублей за пару коньков.
Аренда камеры хранения — 100 рублей.
Льготным категориям граждан при предъявлении подтверждающего документа предоставляют 50-процентную скидку.
По правилам, на лёд нельзя выходить в обычной обуви. В том числе потому, что реагенты и грязь с подошвы портят ледовое покрытие. Нельзя и на беговых коньках. Также запрещается играть в хоккей и вести на катке любую тренерскую деятельность или проводить индивидуальные занятия частного характера (фигуристов, хоккея, танцев на льду). В частности, нельзя выполнять сложные элементы фигурного катания — степень сложности определяет администратор катка. Ездить можно строго против часовой стрелки. Всё для собственной же безопасности посетителей катка.
Каток на площади Юности смонтировали еще в конце ноября, но лёд не смогли залить из-за отсутствия холодильной установки. Ее должен был предоставить столичный департамент капремонта. Планировали открыть каток 15 декабря, на следующий день после старта фестиваля «Путешествие в Рождество». Затем дату перенесли на 22 декабря. Накануне каток залили, но холодильная установка сработала как-то не так: лёд наморозили, но утром в субботу он оказался влажным и хлипким. Поэтому в начале дня не было уверенности, что каток заработает в назначенные шесть часов вечера. Однако всё в итоге получилось.
Одной из «фишек» на праздничной площади Юности стала 35-метровая снежная горка для лыжников и сноубордистов. Бесплатный прокат сноубордов работает по расписанию. На своих лыжах и сноубордах можно кататься без расписания.
На площади есть также игровой хоккейный лабиринт и зимний тир, где стреляют снежками. Если замерзли руки, есть специальная установка для согревания.
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