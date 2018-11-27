Сейчас для катка полностью собрали деревянную подложку и регулярно чистят её от снега. Айс-маты с хладагентом не раскатывают — чистить будет сложнее. Ждут оборудование для наморозки льда, к которому их можно будет подключить. Точный срок его появления никому не известен.

Каток на площади Юности залили год назад, к Новому году 2019 — в конце декабря. Это самый большой открытый каток с искусственным льдом в Зеленограде — более 1500 квадратных метров. Прошлой зимой каток пользовался популярностью, в частности, из-за того, что сюда гарантированно не пускали хоккеистов. Он действовал до апреля, с 10:00 до 22:00 ежедневно. Такие катки рассчитаны на плюсовую температуру и могут работать до +10-12С.

Сам каток был бесплатным, при нём работала тёплая раздевалка с кафе и прокатом коньков, рядом — пункт заточки коньков. Прокат коньков стоил 350 рублей для взрослых, 200 — для детей до 7 лет. Заточить коньки стоило 300 рублей. Воспользоваться камерой хранения — 100 рублей. Несколько раз в день каток закрывали на техническое обслуживание — заливали лёд, чистили от снега. Перерывы обычно длились около получаса, но график мог меняться из-за погоды, при обильном снегопаде или дожде.

Весной каток убрали, но на площади Юности остались раздевалки и строения, в которые сложили деревянные конструкции и айс-маты. Горожане жаловались в префектуру, что эти «сараи» портят площадь и придают ей «вид заднего двора какого-то рынка». Власти объяснили — это для того, чтобы быстро развернуть и запустить каток зимой.

«Принимая во внимание высокую популярность катка у жителей и гостей Зеленограда, его сопутствующая инфраструктура сохранена для возможного возобновления работы в максимально короткие сроки в осенне-зимний период», ответила администрация.

Однако складирование разобранного катка на месте не помогло.

Сейчас из шести катков с искусственным льдом в Зеленограде работают пять. Катки с естественным льдом, которых по городу еще полтора десятка, еще не запускали.