Две ледяные горки устроят на детских площадках, расположенных у корпуса 360 со стороны Савелкинского проезда.

У Черного озера, как раньше, ледяной горки не будет, потому что в ходе благоустройства там сделали цветники, рассказал депутатам Савелок глава управы района Андрей Макшанцев. Возле «Флейты» места для устройства горок достаточно. В перспективе ледяные горки появятся возле Большого городского пруда — после окончания нынешнего ремонта и благоустройства.

Горки у корпуса 360 будут на деревянном каркасе, как раньше у Черного озера. Их устройство обойдется в 350 тысяч рублей. На таких горках деревянную основу обкладывают льдом, деревянными делают перила на подъеме и верхнюю площадку. Это позволит горкам дольше продержаться — полностью ледяные горки часто разрушают вандалы. В прошлом году небольшую ледяную горку ставили за корпусом 403А, рядом с катком. К концу сезона её почти полностью разрушили — отбили бортики, куски лестницы и спуска.