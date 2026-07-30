Картинки с выставки: какими задумывались знаменитые часы МИЭТа 30.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Известные всему городу башенные часы на центральном портале МИЭТа — самое значительное скульптурное детище художника Сергея Чехова и скульптора Валерия Тюлина. Однако по замыслу архитектора здания Феликса Новикова должны были выглядеть совсем иначе. Как именно, показали в музее на выставке «На поверхности» — она проходит в корпусе 1410.

Зодчий изобразил классические часы с коваными пиками, обозначающими часовые деления. Колокол под часами по идее Новикова непременно нужен был настоящий, старинный. Но в советское время такой раритет можно было найти разве что в музее.

Колокол удалось отыскать в городе Тутаеве под Ярославлем. Расстаться с этим сокровищем директор музея согласился в обмен на ружье 18 века — к счастью, оно нашлось в частном собрании семьи архитектора Бориса Иофана.

Чехов и Тюлин по-своему переосмыслили идею часов, и разработали их лаконичный дизайн — с циферблатом в виде Солнечной системы и зодиакальным календарём из красной меди. Так в уникальных часах объединились ход времени и небесный свод, современность и старина.

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Метки:
история зеленограда, миэт, архитектура, Новиков Феликс Аронович
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