Зодчий изобразил классические часы с коваными пиками, обозначающими часовые деления. Колокол под часами по идее Новикова непременно нужен был настоящий, старинный. Но в советское время такой раритет можно было найти разве что в музее.

Колокол удалось отыскать в городе Тутаеве под Ярославлем. Расстаться с этим сокровищем директор музея согласился в обмен на ружье 18 века — к счастью, оно нашлось в частном собрании семьи архитектора Бориса Иофана.

Чехов и Тюлин по-своему переосмыслили идею часов, и разработали их лаконичный дизайн — с циферблатом в виде Солнечной системы и зодиакальным календарём из красной меди. Так в уникальных часах объединились ход времени и небесный свод, современность и старина.